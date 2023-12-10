我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

台灣大選最後廝殺 侯賴都想邊緣化柯 讓三腳督變兩強鬥

華州塔科馬市 禁止給貓去爪

編譯組╱綜合報導
塔科馬成為華盛頓州第一個立法禁止給貓去爪城市。(本報檔案照)
塔科馬成為華盛頓州第一個立法禁止給貓去爪城市。(本報檔案照)

如果您是貓或狗，您可能想搬到華盛頓州的塔科馬市(Tacoma)。

塔科馬市議會本周投票決定，成為華州第一個禁止給貓去爪並改變狗吠投訴處理方式的城市。

市議員海因斯(John Hines)擬議了這些法令。海因斯告訴塔科馬新聞論壇報：「我認為我們現在已經到了做出這種選擇，並阻止我們現在認為不人道的事情發生的時候了。選擇貓，而不是沙發。」

沒有人反對擬議的法令。

根據人道協會的說法，去爪可能會導致貓的爪子和背部疼痛、感染、組織死亡或跛行。不當去除的爪子可能會重新生長，從而導致神經損傷和骨刺。

塔科馬加入了舊金山洛杉磯、丹佛和華盛頓特區的行列，禁止去爪手術。禁令將於3月31日生效。

塔科馬市議會也正在考慮取消對城市範圍內公共騷亂和動物發出滋擾噪音的輕罪指控。目前，任何動物在一天中任何一小時內發出「無理擾亂」任何人安寧的噪音超過15分鐘都屬違法。 可能會導致民事和刑事處罰、監禁或失去這些動物。

新提案將取消刑事輕罪處罰，僅保留民事處罰。海因斯說，塔科馬動物管制中心收到的大多數動物噪音投訴，都被視為對個別鄰居的懲罰，而不是真正的非法動物問題。

海因斯說：「這項法令的目標，是讓一個鄰居不再能夠利用動物控制來懲罰鄰居的動物噪音，或者對鄰居之間可能發生的其他事情進行報復。」

擬議的法令將要求三個不同住宅中的至少三個不同的人在七天內投訴噪音，投訴才能成立。

「我們的目標是緩和鄰里之間的緊張關係，」海因斯解釋道。

根據市政府文件，塔科馬動物管制中心每年平均收到635起動物噪音投訴，其中70%由於鄰居報復而最終被視為無效。海因斯說，動物管制中心仍將調查所有投訴，包括動物可能因虐待而發出噪音的案件。

投票 舊金山 洛杉磯

上一則

續行遠程辦公 聯邦政府面臨兩難

延伸閱讀

購屋頭期款最高15大都會區 加州占8個

購屋頭期款最高15大都會區 加州占8個
紐約裝攝像頭監控噪音 違規最重罰2500元

紐約裝攝像頭監控噪音 違規最重罰2500元
華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺
噪音受不了啦 紐約市擬裝「噪音攝像頭」 實時監控違規駕駛

噪音受不了啦 紐約市擬裝「噪音攝像頭」 實時監控違規駕駛

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
芝城婦女日前在湖濱大道遭拖車公司Perfect Timing Towing詐騙，原本自稱免費，最終卻要收取超過萬元費用。(pixabay)

芝婦女遇拖吊詐騙 以為免費卻收到萬元帳單

2023-12-07 10:30
圖為5日警方站在廢墟的房屋前。美聯社

維州公寓爆炸案 警方：連環開槍嫌疑人可能已身亡

2023-12-05 16:03
新澤西州失業率持續攀升，但醫療產業卻出現嚴重缺工問題。圖為紐瓦克大學醫院。(路透)

新州失業率惡化 全國之最 醫療產業最嚴重

2023-12-09 01:14
取得工作許可是成千上萬移民在美國立足的第一關鍵步驟。(春田伊利諾大學官網截圖)

新抵尋求庇護者快速拿工卡 資深無證客喊不公

2023-12-05 11:02
眼科醫生為芝加哥高學歷工作薪資最高的職業之一。(pexels)

芝高學歷高薪工作 前5名均醫生 年薪逾23萬

2023-12-09 01:15

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先