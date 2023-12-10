華州塔科馬市 禁止給貓去爪

塔科馬成為華盛頓州第一個立法禁止給貓去爪城市。(本報檔案照)

如果您是貓或狗，您可能想搬到華盛頓州的塔科馬市(Tacoma)。

塔科馬市議會本周投票 決定，成為華州第一個禁止給貓去爪並改變狗吠投訴處理方式的城市。

市議員海因斯(John Hines)擬議了這些法令。海因斯告訴塔科馬新聞論壇報：「我認為我們現在已經到了做出這種選擇，並阻止我們現在認為不人道的事情發生的時候了。選擇貓，而不是沙發。」

沒有人反對擬議的法令。

根據人道協會的說法，去爪可能會導致貓的爪子和背部疼痛、感染、組織死亡或跛行。不當去除的爪子可能會重新生長，從而導致神經損傷和骨刺。

塔科馬加入了舊金山 、洛杉磯 、丹佛和華盛頓特區的行列，禁止去爪手術。禁令將於3月31日生效。

塔科馬市議會也正在考慮取消對城市範圍內公共騷亂和動物發出滋擾噪音的輕罪指控。目前，任何動物在一天中任何一小時內發出「無理擾亂」任何人安寧的噪音超過15分鐘都屬違法。 可能會導致民事和刑事處罰、監禁或失去這些動物。

新提案將取消刑事輕罪處罰，僅保留民事處罰。海因斯說，塔科馬動物管制中心收到的大多數動物噪音投訴，都被視為對個別鄰居的懲罰，而不是真正的非法動物問題。

海因斯說：「這項法令的目標，是讓一個鄰居不再能夠利用動物控制來懲罰鄰居的動物噪音，或者對鄰居之間可能發生的其他事情進行報復。」

擬議的法令將要求三個不同住宅中的至少三個不同的人在七天內投訴噪音，投訴才能成立。

「我們的目標是緩和鄰里之間的緊張關係，」海因斯解釋道。

根據市政府文件，塔科馬動物管制中心每年平均收到635起動物噪音投訴，其中70%由於鄰居報復而最終被視為無效。海因斯說，動物管制中心仍將調查所有投訴，包括動物可能因虐待而發出噪音的案件。