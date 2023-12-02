華州蛇河下游除壩？正反雙方達協議

蛇河在奧勒岡州與愛達荷州交界處的景象 (谷歌地圖)

全美國有9萬多個水壩(dams)，功能包括供給飲用水、灌溉水和水力發電等。由於太陽能和風力發電科技的進展，近年來開始出現「除壩」(dam removal)的風潮。國會目前討論的西北地區蛇河下游除壩計畫，引發相當大的爭議，贊成與反對除壩的雙方，在11月29日宣布了一項協定草案。

共和黨 國會議員在11月29日發布的協議文件，是過去幾個月會商後的初稿，但並沒有決定最後是否會除壩。蛇河流經華盛頓、奧勒岡、愛達荷等州，1960到1970年代蛇河下游(Lower Snake River)建出一系列四個水壩，發出的電力可滿足西雅圖這樣大的都市之需。

蛇河流域的居民主要是原住民 ，當初建壩的時候並沒有諮詢他們的意見、現在原住民希望把這些水壩除去，但他們所用的電力和飲用水、灌溉水也是來自這些水壩，沒電缺水的日子對他們來說仍是無法接受。

這項計畫的初稿中，討論到聯邦斥資數億元興建潔淨能源(clean energy)的發電設施給原住民提供廉價電力，不論國會最後是否決定除壩，這些發電設施都會興建。華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)和聯邦眾議員 莫瑞(Patty Murray)都贊成這種措施。這項計畫取名為「太平洋西北部落能源計畫」(Pacific Northwest Tribal Energy Program)。

事件源起於住在蛇河流域的亞卡瑪(Yakama )、內茲珀斯(Nez Perce )、烏瑪提拉(Umatilla)和溫泉(Warm Springs)四個部落向聯邦投訴，要求把這些水壩除去，否則鮭魚(salmon)可能會絕種。但大多數共和黨籍國會議員卻反對除壩，經過許多時間的秘密磋商，最後達成了11月29日發布的草案。

這項計畫中規定從2024-2033的十年間，水壩繼續會在春季放水，讓鮭魚幼苗可以隨水漂流到太平洋中，但在夏季期間狀況許可時可以減少放水量，好讓波納維爾電力管理局(Bonneville Power)可以趁暑熱中電費高昂的時候多賺錢。從1912年至今，美國已經除掉了2025個水壩。