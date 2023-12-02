基督長老教會 12/24聖誕讚美禮拜

夏威夷台灣基督長老教會感恩讚美音樂禮拜後，全體人員合影。（記者高振華/攝影）

夏威夷 台灣基督長老教會11月26日（周日）中午在檀香山社區教堂舉辦感恩讚美禮拜，藉由祈禱與聖樂、聖詩傳達信徒感恩上帝的心，頌讚上帝耶穌。禮拜後，教友們準備了豐盛的台式料理招待全體出席者。12月24日該教會還將舉辦聖誕節 讚美禮拜，歡迎所有旅居夏威夷的鄉親、親友及留學生 屆時前往參加。

當日禮拜由張仁理牧師講道，楊泰瑛長老司會、李娟賢司琴。張仁理以「成為感恩的人」為主題，並分四個子題「感恩節的由來」、「聖經中感恩的人」、「成為感恩的人」與「為默默做事的人感恩」來講述感恩節，最後她結語表示︰「感恩的人會是知足的人、快樂的人和心胸寬闊的人。」

禮拜進行中，鍾玲婉率先唱了一首「奇妙恩典何等甘甜」聖詩；牧師張仁理與呂學優長老以二重唱吟唱「人人都應該知道」；該教會新成立的陶笛隊也吹奏了「祈禱」、「奇異恩典」與「念故鄉」三首歌曲；呂學優獨唱「至親朋友就是耶穌」及張仁理以橫笛吹奏「Holy City」。教會以吟唱聖詩的方式感恩主。

讚美禮拜於下午1時結束，會後，教友們以豐盛的台式料理佳餚宴請全體出席者。當日除了教友外，到場者還有多位僑界領袖，並在禮拜結束後，與鄉親們共享家鄉美味。

夏威夷台灣基督長老教會目前是夏威夷唯一的台語堂，該教會地址位於2345 Nuuanu Ave. Honolulu, Hi96817，4號公車可抵達教會門口。楊泰瑛長老於會後宣布12月24日該教會還將舉辦聖誕節讚美禮拜，歡迎所有旅居夏威夷的鄉親、親友及留學生屆時前往。如有疑問，請與張仁理牧師聯繫，電話808-729-8183。