我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

基督長老教會 12/24聖誕讚美禮拜

檀香山訊
夏威夷台灣基督長老教會感恩讚美音樂禮拜後，全體人員合影。（記者高振華/攝影）
夏威夷台灣基督長老教會感恩讚美音樂禮拜後，全體人員合影。（記者高振華/攝影）

夏威夷台灣基督長老教會11月26日（周日）中午在檀香山社區教堂舉辦感恩讚美禮拜，藉由祈禱與聖樂、聖詩傳達信徒感恩上帝的心，頌讚上帝耶穌。禮拜後，教友們準備了豐盛的台式料理招待全體出席者。12月24日該教會還將舉辦聖誕節讚美禮拜，歡迎所有旅居夏威夷的鄉親、親友及留學生屆時前往參加。

當日禮拜由張仁理牧師講道，楊泰瑛長老司會、李娟賢司琴。張仁理以「成為感恩的人」為主題，並分四個子題「感恩節的由來」、「聖經中感恩的人」、「成為感恩的人」與「為默默做事的人感恩」來講述感恩節，最後她結語表示︰「感恩的人會是知足的人、快樂的人和心胸寬闊的人。」

禮拜進行中，鍾玲婉率先唱了一首「奇妙恩典何等甘甜」聖詩；牧師張仁理與呂學優長老以二重唱吟唱「人人都應該知道」；該教會新成立的陶笛隊也吹奏了「祈禱」、「奇異恩典」與「念故鄉」三首歌曲；呂學優獨唱「至親朋友就是耶穌」及張仁理以橫笛吹奏「Holy City」。教會以吟唱聖詩的方式感恩主。

讚美禮拜於下午1時結束，會後，教友們以豐盛的台式料理佳餚宴請全體出席者。當日除了教友外，到場者還有多位僑界領袖，並在禮拜結束後，與鄉親們共享家鄉美味。

夏威夷台灣基督長老教會目前是夏威夷唯一的台語堂，該教會地址位於2345 Nuuanu Ave. Honolulu, Hi96817，4號公車可抵達教會門口。楊泰瑛長老於會後宣布12月24日該教會還將舉辦聖誕節讚美禮拜，歡迎所有旅居夏威夷的鄉親、親友及留學生屆時前往。如有疑問，請與張仁理牧師聯繫，電話808-729-8183。

佳音聖歌隊吟唱聖樂。（記者高振華/攝影）
佳音聖歌隊吟唱聖樂。（記者高振華/攝影）

夏威夷 聖誕節 留學生

上一則

華州蛇河下游除壩？正反雙方達協議

下一則

夏威夷州長提案 擬補助屋主租房給災民

延伸閱讀

佳節到 矽谷灣區節日賞燈10個好去處推薦

佳節到 矽谷灣區節日賞燈10個好去處推薦
聖誕前的日子

聖誕前的日子
芝加哥聖誕捷運列車、公車上路 充滿節日氣息

芝加哥聖誕捷運列車、公車上路 充滿節日氣息
日本朝日醫療按摩椅登陸美國 原價$8,999聖誕震撼驚爆價$2,799

日本朝日醫療按摩椅登陸美國 原價$8,999聖誕震撼驚爆價$2,799

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
布來頓公園區居民對於屢次向市長表達反對搭建帳篷營，卻明顯受到忽視的情況相當不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長

2023-11-26 10:29
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
數十位布來頓公園居民在該區帳篷營預定地前抗議市長獨斷獨行。(特派員黃惠玲／攝影)

「獨裁市長 強森下台」 芝12區居民憤怒抗議建帳篷營

2023-11-26 16:11
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00

超人氣

更多 >
傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」