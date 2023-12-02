夏威夷州長提案 擬補助屋主租房給災民

夏威夷州長格林（左二）提案，期望提供優惠吸引茂宜島屋主、租房給因火災而流離失所的災民。(圖取自夏威夷州長格林臉書)

夏威夷州 長格林(Gov. Josh Green)提案，運用納稅人與私人資金建造新住房，並向願意長期外租房屋給受災戶的屋主、支付高於市價的費用。短期租賃可能將被禁止。

根據格林為解決茂宜島 住房危機而起草的框架內容，流離失所的拉海納居民很快將可住在新建造奧哈納住房單位(ohana units)、臨時房屋與短期度假租房，所有費用將由聯邦、州政府與私人基金會經費支付。

州長傾向的框架計畫包括補償屋主建造附屬住房單位、提供流離失所居民住所。並且透過提供高於市價的長期租金 ，吸引屋主將目前用作度假租賃房產、出租給災民：單間公寓(studio)或一房公寓(one-bedroom)每月5000元；四房住家(four-bedroom)每月最高可達1萬1000元。

第二個選擇是允許政府對茂宜島的短期度假租賃、施行為期18個月的禁令。根據計畫，約有3億2400萬元來自聯邦、州與私人資金經費，將用於支付屋主費用，他們將向受災居民提供18個月租約、而非短期出租給遊客或其他人。

部分居民包括一個稱為「Fishing For Housing」組織，呼籲實施禁令或暫停短租。但是，格林的計畫指出，暫停短租可能會為屋主敞開訴訟大門，他較傾向第一種框架計畫。他表示，他將拜訪茂宜島，與火災受害人與家人、當地官員會面，討論住房解決方案。若有確實方向，將由茂宜縣決定施行何種框架計畫。

針對州長提案，茂宜島官員並未做出回應。茂宜縣曾於日前發布新聞稿，宣布茂宜島市長畢森(Richard Bissen)計畫增加住房庫存給今年8月野火災害倖存者。

市長提出法案將為短期出租房屋業主提供稅收減免、他們可長期出租給火災倖存者。畢森的稅收計畫，可補充格林的提議內容，也考慮稅收減免之外的作法。他在新聞稿表示，這些將是用來解決長期住房需求的眾多策略之一，將與團隊持續研究、提出可行的臨時與長期住房解決方案。

經濟學家認為，制定新長期住房計畫，對於防止民眾搬離茂宜島至關重要，因為人口外移將傷害島上的社會結構與勞動力。夏威夷大學經濟研究組織執行主任邦翰姆(Carl Bonham)對夏威夷新聞媒體「Civil Beat」表示，茂宜島面臨人口大量流失的嚴重風險。

格林的兩種提案框架、目標皆為於18個月內提供約3000間住房單位，資金來自聯邦緊急管理局、州府與私人基金會。兩種選擇方案在縣府核准之下，都可與聯邦、州府機構與私人夥伴合作，建造最多2000間「臨時過度住房」(temporary transitional housing)。

儘管兩種提案都相當昂貴，但比現行的付費旅館住宿制度便宜。研究草案顯示，讓民眾在旅館再住宿18個月、將花費7億200萬元。