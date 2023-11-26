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夏威夷廣府人聯誼會 赴廣州懇親

檀香山訊
夏威夷廣府人聯誼會參觀七星岩。（夏威夷廣府人聯誼會提供）
夏威夷廣府人聯誼會參觀七星岩。（夏威夷廣府人聯誼會提供）

夏威夷廣府人聯誼會會長何富翔本月中旬率領50多位會員，赴廣州肇慶參加第四屆世界廣府人聯誼會懇親大會，團員對廣東省及肇慶市政府維護祖先文化的工作，予以肯定、認同。

第四屆世界廣府人聯誼會於11月16日在廣州肇慶舉辦，並於11月18日圓滿結束，今年大會吸引來自全球60多個社團與會。夏威夷廣府人聯誼會會長何富翔也率領了50多位會員出席，團員對廣東省及肇慶市政府維護祖先文化的工作予以認同，也感謝夏威夷八達旅行社的全程安排。

每兩年舉辦一次的世界廣府人懇親大會，今年來到第四屆在肇慶舉行，與會者有來自全球60多個國家的社團，1000多位鄉親。開幕典禮當天，出席嘉賓包括廣東省委常委、統戰部部長王瑞軍，中國僑聯顧問、中國僑商聯合會常務副會長李卓彬，國務院僑辦綜合局副局長張建民，全國人大常委會委員、華僑委員會委員顏珂，廣東省人大常委會副主任譚玲、廣東省政協副主席袁寶成、廣東省廣府人珠璣巷後裔海外聯誼會長、廣府人聯誼會會長等嘉賓。另有20多個無法與會的社團透過影片祝賀。

夏威夷廣府人聯誼會長何富翔（中）出席團長會議。（夏威夷廣府人聯誼會提供）
夏威夷廣府人聯誼會長何富翔（中）出席團長會議。（夏威夷廣府人聯誼會提供）

主辦單位並在18日安排出席人士前往韶關珠璣巷尋根以及七星岩參觀。

行程結束後，團員紛紛在微信群組留下個人對此團感言。由於團員有許多家族集體參加，每個家族都對旅行社沿途的悉心照顧表示感謝，特別是沿途五星級住宿與餐點的安排讓眾人讚不絕口。團員「無的放矢」留言稱，該家族有6人參加，全部都感受到「三餐靚霸大餐，住高級酒店，扣除飛機票與交通運費，試問旅行社此次能賺到多少？多謝八達旅行社的優良服務，下次再Go。」月君也稱︰「歌頓，非常感謝您每天的陪伴，你的善良、你的愛心永難忘。」偉媛則說︰「感謝這次旅程帶給我們的精彩和歡樂、悉心照顧和妥善安排，下次若有適合行程，我們一定繼續前往。」

何富翔對眾人的讚許與認同表示感謝，他並表示，該旅行社將於明年1月中再度出團，住宿與餐飲等級與此團相似，全部都是大港灣美食及遊覽，規劃的行程，擬減少兩天的僑聯拜會活動，在中山解散，最適合回國探親或過年的僑胞。預計出團30人，有意報名或洽詳情者，請與八達國際旅行社聯繫，電話(808)524-6281/383-3080。

夏威夷 國務院 微信

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