我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

反對華華盛頓州碳定價體系 41.8萬人請願

編譯組／綜合報導
反對華州碳價格體系人士遞交簽名請願 。（Let's Go Washington網站截圖）
反對華州碳價格體系人士遞交簽名請願 。（Let's Go Washington網站截圖）

華盛頓州剛起步的碳定價體系的反對者，日前向州務卿辦公室提交了41萬8399個簽名，要求廢除該計畫。

請願書在12月29日之前需要至少32萬4516個有效簽名才能提交給立法機關。 如果立法機關不採取行動，它將作為公投出現在2024年11月的投票中。

「我們將給選民一個投票否決的機會」，該計畫的領導者海伍德（Brian Heywood）在肯特郡舉行的發布會上，在貼滿簽名頁的預告片前說。據「Let′s Go Washington」網站稱，對沖基金經理海伍德提供了請願活動預算的80%以上。

自1月以來，華盛頓州的限額與投資計畫舉行了汙染配額拍賣，旨在減少華州的碳排放。反對者將華盛頓州的高汽油價格歸咎於限額與投資計畫，稱石油公司正在將拍賣成本轉嫁到加油站。

最近的一項Crosscut分析顯示，限額與投資系統之外的許多因素正在影響華盛頓州的汽油價格。

民主黨州參議員Joe Nguyen上周表示，請願書「一抵達就會失效」。該倡議必須通過他領導的委員會。

海伍德表示，在立法機關於2021年通過限額與投資計畫之前，針對限額與交易計畫的公投措施被否決。「立法機關向選民說了『F U』，現在又說了『F U』」，海伍德是在回應民主黨控制的立法機關對請願書的敵意時做出上述表示的。

Nguyen表示，請願者並不知道限額與投資計畫的好處，而且2021年的法律是環保人士、弱勢群體的倡議者和商界（包括一些石油業）之間達成妥協的結果。 他還聲稱，請願書的支持者是氣候變遷否認者。

「氣候變遷確實存在」，海伍德補充說，「這筆錢將流向州長的政治朋友和盟友。說實話，這就是搶錢」。

州長英斯利（Jay Inslee）的發言人福克（Mike Faulk）在電子郵件中表示：「關於拍賣收入如何使用的虛假說法，如果他無法證實這一點，那麼它甚至不值得印刷。 我們非常樂意與人們分享資金的去向。」

限額與投資計畫預計在2023年籌集近 20億元。到目前為止，已為188個項目撥款3億元。

投資 華盛頓州 拍賣

上一則

夏威夷廣府人聯誼會 赴廣州懇親

下一則

鼓勵短租屋安置野火災民 夏威夷州府擬減免房地產稅

延伸閱讀

倖存者法案截止前 前紐約州長葛謨又被告性侵

倖存者法案截止前 前紐約州長葛謨又被告性侵
歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔

歷史拼圖／加州先民過感恩節 不吃火雞吃長耳野兔
州府撥1.5億發展尖端科技 創造6000工作

州府撥1.5億發展尖端科技 創造6000工作
無證移民總數 加州全美最高

無證移民總數 加州全美最高

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

2023-11-21 15:21
市府準備在布來頓公園搭建帳篷營的計畫，受到當地居民強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營預定地確認重金屬污染 市府擬清除後續建

2023-11-22 17:21
杜克花園黑莖竹開花，通常每120年才會出現一次。(杜克花園臉書)

120年一見 杜克花園黑莖竹開花

2023-11-22 01:00
費城藝術博物館是當地著名地標，許多國際遊客特地到此一遊，親自體驗電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上博物館前階梯的一幕。(美聯社)

明年全球十大必訪城市 費城名列上榜

2023-11-18 01:15
2023年芝城華商會華埠小姐冠軍康善立(中)、亞軍趙紫嫣(右)、季軍羅以琳(左)。(華商會提供)

芝城華埠小姐選美 芝大康善立摘后冠

2023-11-20 09:38

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄