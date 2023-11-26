反對華華盛頓州碳定價體系 41.8萬人請願

反對華州碳價格體系人士遞交簽名請願 。（Let's Go Washington網站截圖）

華盛頓州 剛起步的碳定價體系的反對者，日前向州務卿辦公室提交了41萬8399個簽名，要求廢除該計畫。

請願書在12月29日之前需要至少32萬4516個有效簽名才能提交給立法機關。 如果立法機關不採取行動，它將作為公投出現在2024年11月的投票中。

「我們將給選民一個投票否決的機會」，該計畫的領導者海伍德（Brian Heywood）在肯特郡舉行的發布會上，在貼滿簽名頁的預告片前說。據「Let′s Go Washington」網站稱，對沖基金經理海伍德提供了請願活動預算的80%以上。

自1月以來，華盛頓州的限額與投資 計畫舉行了汙染配額拍賣 ，旨在減少華州的碳排放。反對者將華盛頓州的高汽油價格歸咎於限額與投資計畫，稱石油公司正在將拍賣成本轉嫁到加油站。

最近的一項Crosscut分析顯示，限額與投資系統之外的許多因素正在影響華盛頓州的汽油價格。

民主黨州參議員Joe Nguyen上周表示，請願書「一抵達就會失效」。該倡議必須通過他領導的委員會。

海伍德表示，在立法機關於2021年通過限額與投資計畫之前，針對限額與交易計畫的公投措施被否決。「立法機關向選民說了『F U』，現在又說了『F U』」，海伍德是在回應民主黨控制的立法機關對請願書的敵意時做出上述表示的。

Nguyen表示，請願者並不知道限額與投資計畫的好處，而且2021年的法律是環保人士、弱勢群體的倡議者和商界（包括一些石油業）之間達成妥協的結果。 他還聲稱，請願書的支持者是氣候變遷否認者。

「氣候變遷確實存在」，海伍德補充說，「這筆錢將流向州長的政治朋友和盟友。說實話，這就是搶錢」。

州長英斯利（Jay Inslee）的發言人福克（Mike Faulk）在電子郵件中表示：「關於拍賣收入如何使用的虛假說法，如果他無法證實這一點，那麼它甚至不值得印刷。 我們非常樂意與人們分享資金的去向。」

限額與投資計畫預計在2023年籌集近 20億元。到目前為止，已為188個項目撥款3億元。