鼓勵短租屋安置野火災民 夏威夷州府擬減免房地產稅

為茂宜島野火而流離失所的數千人尋找住房變得更加迫切。（美聯社）

隨著為茂宜島 野火而流離失所的數千人尋找住房變得更加迫切，官員正在考慮激勵長期租賃的建議，並使各縣能夠將更多的短期租賃轉變為當地人的單位，儘管過去曾經這樣做過的成功有限。

州長格林(Josh Green)表示，8月8日災難發生三個多月後，近6700名野火倖存者仍然住在紅十字會計畫下的35家酒店中。同時，有230個家庭住在Airbnb度假出租單位中，另有527個家庭透過夏威夷 住房金融和開發公司的計畫找到了住房，該計畫保留了一份願意提供臨時住所的房主名單。

聯邦緊急事務管理署表示，已在茂宜島向171個符合條件的房主家庭和3466個租房家庭提供了租金 援助，但儘管提高了付款額以負擔175%市場利率的公平租金，迄今為止只能為21個家庭找到長期租金。

由於經濟適用房嚴重短缺以及對居民區遊客行為的擔憂，短期租賃問題長期以來一直是茂宜島和夏威夷其他地區的痛點。 自火災發生以來，倡導者加大了對政府的壓力，要求政府將出租房屋改造成長期住房，供尋求穩定的倖存者使用。

茂宜島市長比森（Richard Bissen）暗示，如果自願合規不力，茂宜縣可能會採取行動，迫使度假屋業主接受長期租賃，而茂宜縣議會正在考慮採取更溫和的方法，包括減免房地產稅。

聯邦緊急事務管理署（FEMA）表示，業主告訴該機構，他們的短期租金可產生可觀的年收入，並要求其單位的每日津貼率「高於可負擔的公平市場價格」。

根據夏威夷大學經濟研究組織6月發布的夏威夷住房概況，短期租屋占西茂宜島住房的40%。

眾議會住房工作小組在11月1日發布的一份報告草案中提到，需要透過稅收優惠和其他手段，將短期租金轉變為長期住房，以幫助緩解茂宜島的住房危機。以及野火後的過渡性住房問題。該報告還建議進一步立法，賦予各縣逐步淘汰和以其他方式監管合法和非法短期租賃所需的權力。

一項原本可以做到這一點的擬議措施，未能在2023年立法會議期間取得進展，因為反對者警告稱，該措施侵犯了業主的既得權利，並將導致大量訴訟。

茂宜島縣議會正在採取不同的策略，吸引更多短期租賃和其他非業主自用房產的業主考慮租賃給流離失所的個人和家庭。

自2022年1月起，該縣對同一租戶長期出租至少12個月的土地提供高達20萬元的稅務豁免。該委員會還提議，對於允許因火災而流離失所的居民入住6個月至不到12個月不等的業主，實施類似的稅收減免。

該委員會的預算、金融和經濟發展委員會於日前討論了第95 CD1號法案計畫於12月1日進行一讀，目標是在1月1日的房地產估值中及時獲得最終通過。

市議員塔瑪拉‧帕爾廷（Tamara Paltin）的選區涵蓋西茂宜島。她表示，希望這項措施能引起人們對現有長期租金豁免的關注。