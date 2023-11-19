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茂宜島大火當晚 911調度員僅8人 接聽超過4200通電話

編譯組／綜合報導
拉海納火災期間，911調度員與警消人手短缺且資源匱乏。圖為茂宜縣消防局人員與聯邦緊急管理局城市搜救隊合作，參與救災行動。(圖取自茂宜縣消防局臉書)
拉海納火災期間，911調度員與警消人手短缺且資源匱乏。圖為茂宜縣消防局人員與聯邦緊急管理局城市搜救隊合作，參與救災行動。(圖取自茂宜縣消防局臉書)

夏威夷茂宜島大火燒毀城鎮的那天，911緊急調度員面臨不可能的任務。茂宜縣警方近來公布今年8月8日當天下午3時30分至5時30分之間錄製兩小時音頻內容，反映911系統受限，有時現場無急救人員可派遣到呼叫者所在位置。

夏威夷地方新聞「Honolulu Civil Beat」報導，根據火災當時911呼叫錄音內容，當來自拉海納、內陸地區等火災現場數千通電話湧入時，調度人員只能儘快回復、提醒呼叫者保持冷靜，並收集有關他們情況資訊，並將他們引導至安全地方。

但是，這些電話也暴露痛苦時刻，儘管調度員本意為善，但他們發現自己無法幫助那些撥打911的災民。一通又一通電話中，人們提出問題比調度員所能回答的還多。一名苦惱的婦女在電話裡說：「火已經蔓延整個屋內。我們就是出不去，沒有路可出去。」調度員回答：「我只能告訴你離開那個區域。他們正在努力。」

音頻內容也揭示可能挽救生命時刻。一名調度員將一位老人從被困養老院中救出，老人一直在電話上、直到搭上車；另一名調度員則說服一位居民撤離家，留下受驚嚇的寵物。

2017年加州塔布斯大火(Tubbs Fire)，當局為調度員制定行業標準協助被野火困住的呼叫者，現已在全國與世界各地使用。但茂宜島並無此機制，夏威夷縣調度員也沒有如此做。然而，即使他們按照標準執行，火災當日下午平均每28秒就會接到一通電話，火災當晚只有8名調度員工作、接聽超過4200通電話，負荷沉重。

另一方面，茂宜縣警局表示，拉海納地區只有13名警察、忙著疏散城鎮交通與社區。茂宜島消防員努力撲滅大火時，資源不足。大火燒毀乾草堆，並以颶風等級力道擴散，所有消防栓都因管道被熱火融化而失去壓力。

火災當時的部分時間，調度員不得不阻止自己背誦的經典詞句：「援助就在路上(Help in on the way)。」因為，他們似乎知道並非事實。

然而，由於消防員疲於奔命，調度員一再嘗試讓呼救者做出拯救自己生命的決定。一名調度員告訴拉海納一名來電者：「該地區還沒有疏散命令。但若你感到危險，立即離開。別等我們叫你離開。」

在加州塔布斯火災擔任調度員主管的麥克納爾蒂(KT McNulty)與國際緊急調度學院等機構參與編寫新調度協議，新協議已在國內外700個司法管轄區使用。茂伊島監督調度員瑞卡迪奧(Davlynn Racadio)表示，茂宜島將查看這個協議計畫。

另一方面，即使茂宜縣調度員接受過針對野火的培訓，提供協助的能力仍有限。該部門多年來面臨人員配置危機，近來情況更糟，空缺率為70%，意味著在任何一天，只有少於十多人負責茂宜島等地區的警消與醫療電話。

茂宜島 夏威夷 加州

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