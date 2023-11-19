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領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

西雅圖公校學區 明年不會關校

編譯組／綜合報導
西雅圖學區總監稱明年不會關閉任何學校。（電視新聞截圖）
西雅圖學區總監稱明年不會關閉任何學校。（電視新聞截圖）

據「西雅圖時報」（Seattle Times）報導，西雅圖公立學校（SPS）總監瓊斯（Brent Jones）不建議該學區明年關閉任何學校。這一舉動讓許多準備等候宣布這一消息的家庭大吃一驚。

但學校關閉和合併可能會在2025-2026學年出現，因為該學區在向「資源充足的學校系統」過渡時，將開始減少校舍數量。

學區領導將不會在2024年關閉學校，而是對計畫進行調整，並要求立法機構延長SPS使用貸款的能力，以縮減學區預計1億零500萬元的赤字。

西雅圖教育局在當天召開會議之前在網上公布的擬議計畫指出，為了平衡預算，瓊斯將考慮裁員、削減開支、改變學生交通服務、調整和重組項目、租賃或出售非學校物業等方案。

在會議上，少數家長對董事會暫緩關閉學校表示感謝，但仍對董事會未來的透明度表示擔憂，表示廣大家長社區並沒有參與其中的感覺，要求在SPS承諾削減項目之前，與社區就預算需求進行坦誠的對話。

SPS學區行政秘書卡羅爾（Amy Carroll）則持不同觀點，她認為關閉學校將為學區節省開支，並使學校更有可能獲得充足的資源。

瓊斯將在5月8日之前提出他的戰略計畫，以實現「資源充足的學校系統」。學區辦公室主任雷蒙德（Bev

Redmond）14日晚致函各家庭，告知他們瓊斯的建議，但同時也指出，2025-2026學年仍可能選擇關閉學校。 校董事會將於12月13日對該計畫進行表決。

最近成立的一個名為 「齊心協力支持西雅圖學校」（All Together for Seattle Schools）的家長團體要求學區董事會在今年春季的立法會議結束後再決定是否關閉學校，希望州政府能夠增加對校區的撥款。

該組織負責人之一勞斯（Alex Rouse）在會前說：「我真的很高興看到學區如此誠實透明的溝通。但同時，我們不希望董事會承諾在下一學年或任何學年關閉學校。現在還不是承諾進行如此大規模變革的時候。」

學區 西雅圖 預算

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