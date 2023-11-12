參照911基金 夏州設1.5億基金援茂宜島山火災民

夏威夷州長宣布設立1億5000萬元茂宜島山火基金，協助災民重建家園。(美聯社)

夏威夷州 長格林(Gov. Josh Green)日前宣布，參照911基金(911 fund)、設立一項1億5000萬元基金，以協助那些在茂宜島山火 中、失去家人或受傷的災民。

州長辦公室在新聞稿中表示，基金受益者最快將於明年4月至6月之間、收到超過100萬元款項，期望以最快速度、將經費送到災民手上。自願簽署從基金獲得財務補助經費的人，將須放棄提出相關法律索賠的權利。

新聞稿指出，基金目的是為了損失提供快速、慷慨的財務賠償，人們無須經歷耗時的訴訟。也期望以「體現夏威夷的價值及傳統」方式，為拉海納重建提供財務援助。

這項基金的初始基金捐款，是由夏威夷州政府、茂宜縣、夏威夷電力公司(Hawaii Electric)與卡瑪哈美哈學校(Kamehameha Schools)提供。卡瑪哈美哈學校是拉海納地區的主要土地所有者。這四個單位皆已在野火災害訴訟被點名。格林表示，他期望有更多合作夥伴加入基金行列。

格林在直播演說中表示，茂宜島野火基金是以「9月11日受害者賠償基金」(September 11th Victim Compensation Fund)為藍本。

茂宜島野火於今年8月8日燒毀了歷史悠久的拉海納，造成至少99人喪生、摧毀超過2000棟建築。聯邦緊急管理局(Federal Emergency Management Agency)與其他援救組織，已提供庇護所給約8000名因火災而流離失所的災民。

不過，有山火災民接受「全國公共廣播電台」(NPR)採訪時表示，民眾仍在悲傷當中、經濟陷入困境，當局提供財務援助時，不應附加任何條件，若接受經費就無法提出訴訟，並不公平。

官員尚未確定最終導致破壞的火災原因，但許多人將責任歸咎於夏威夷電力公司電線，並對這家公用事業公司提起了數十起訴訟。夏威夷電力公司否認有罪，並指出當天清晨、電線引發了一場小火災，電力公司就切斷電源。 相反，其將責任歸咎於茂宜縣、錯誤宣布大火已被撲滅。

茂宜縣正在起訴夏威夷電力公司，指控其疏忽釀成災難。正在尋求賠償，以彌補火災造成成本和收入損失。