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華州4縣選務處收不明信封 內含芬太尼 選務一度中斷

編譯廖宜怡╱綜合報導
華盛頓州四縣選務處辦公室收到不明信封，經檢測兩個內含芬太尼。圖為收到芬太尼信封的金恩縣選務處。（美聯社）
華盛頓州四縣選務處辦公室收到不明信封，經檢測兩個內含芬太尼。圖為收到芬太尼信封的金恩縣選務處。（美聯社）

受到金恩縣選務處收到芬太尼信封事件的影響，金恩縣的大選開票工作曾暫時中斷。以下是主要選舉截至9日晚上的最新開票結果：

西雅圖房屋稅法案：67.6%贊成

●西雅圖市議會第一選區市議員選舉：沙卡（Rob Saka）以57%得票率領先

●西雅圖市議會第二選區市議員選舉：胡清雅（Tanya Woo）以51.5%得票率領先

●西雅圖市議會第三選區市議員選舉：哈靈史沃斯（Joy Hollingsworth）以52.9%得票率領先

●西雅圖市議會第四選區市議員選舉：里維拉（Maritza Rivera）以52.9%得票率領先

●西雅圖市議會第五選區市議員選舉：摩爾（Cathy Moore）已確定當選

●西雅圖市議會第六選區市議員選舉：史特勞斯（Dan Strauss）以50.1%得票率領先

●西雅圖市議會第七選區市議員選舉：凱托（Bob Kettle）以53.4%得票率領先

●西雅圖學區委員第一選區選舉：藍金（Liza Rankin）以61.8%得票率領先

●西雅圖學區委員第二選區選舉：史密斯（Lisa Rivera Smith）以69.6%得票率領先

●西雅圖學區委員第三選區選舉：布里格斯（Evan Briggs）以53.2%得票率領先

●西雅圖學區委員第六選區選舉：塔普（Gina Topp）以87.9%得票率領先

在芬太尼信封事件方面，當局9日表示，可疑信件被分別寄送到華盛頓州、喬治亞州、內華達州、加州和俄勒岡州的選務處辦公室，其中四封含有芬太尼，有部分信件在送達前已先被攔截。

華盛頓州當局表示，當地金恩縣、史卡吉特縣、史波坎縣和皮爾斯縣都收到裝有粉末的可疑信件，其中金恩縣和史波坎縣的信封內粉末經過檢測呈芬太尼陽性。

華盛頓州皮爾斯縣（Pierce County）審計長辦公室公布收到的信封圖片，郵戳顯示來自俄勒岡州波特蘭，信中部分內容寫著：「立即結束選舉。」這封信上還有一個反法西斯符號。

金恩縣選務處處長懷茲（Julie Wise）表示，這封信看起來與他們收到的信件相同，而金恩縣在8月初選時也曾收到一封非常相似、而且也內含芬太尼的信件。

華盛頓州州務卿霍布斯（Steve Hobbs）稱，這起事件是「威脅我們選舉的恐怖主義行動」。

西雅圖 華盛頓州 學區

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