夏州8議員訪台 贈蔡英文挺台決議書

中華民國總統蔡英文（右二）接見美國夏威夷州議會代表團，並與眾議員譚家昇（左一）、Dee Morikawa（左二）及參議員Chris Lee（右一）合影。（夏威夷台灣商會提供）

夏威夷州 議會參眾兩院負責外交經貿的八位議員於10月中旬應中華民國 外交部邀請赴台參訪，夏威夷台灣商會會長謝雪華與副會長紀華鵬、監事長王月杏隨團赴台參訪。在台期間蒙蔡英文總統撥冗接見該團，夏州議會並致贈了州議會支持台灣的決議文書。

此次赴台的夏威夷州參眾兩議院參訪團，包括參議院的Chris Lee 、Donovan、Dela Cruz、章培志（Stanley Chang）、Chung等人，及眾議員譚家昇（Adrian Tam）、Scott Nishimoto、Scot Matayoshi、Dee Morikawa四人。

在台期間，夏威夷台灣商會會長謝雪華、副會長紀華鵬與監事王月杏三人陪同代表團與夏威夷Kai Hawai'i 副總裁 Mike Hunnemann拜會台北市長蔣萬安，蔣萬安特別向代表團介紹了北市府的智慧交通信號燈和交通監控系統，可以有效地管理和調節交通流量，減少交通擁堵和提高道路安全。