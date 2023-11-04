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西雅圖公車隨機槍殺休息乘客案 警方追緝1青少年

編譯廖宜怡／綜合報導
17歲的多明格茲在西雅圖一輛公車上槍殺一名陌生人後逃逸，事件震驚社區。（美聯社）
17歲的多明格茲在西雅圖一輛公車上槍殺一名陌生人後逃逸，事件震驚社區。（美聯社）

西雅圖最近發生一起罕見的公共交通槍擊案，一名青少年在一輛公車上隨機槍殺了一名乘客。這名青少年目前仍然在逃。

金恩縣檢察官辦公室表示，10月3日，21歲的受害人瓦格納（Marcel Da’jon Wagner）在西雅圖以南一個地區乘坐公車睡覺時，遭到17歲的多明格茲（Miguel Rivera Dominguez）開槍射殺。檢察官11月1日表示，多明格茲已被控一級謀殺和二級非法持有槍械的罪名。

檢察官辦公室發言人麥克納斯尼（Casey McNerthney）表示，他們1日已透過電話留言給身為多明格茲監護人的一對夫婦，但尚未獲得回覆。麥克納斯尼指出，多明格茲沒有犯罪前科。

金恩縣大都會交通局（King County Metro）發言人桑德斯（Al Sanders）2日發出聲明表示，在槍擊事件發生後，他們已經加強了連接西雅圖市中心和布瑞恩（Burien）的H巴士路線的保安措施。金恩縣大都會交通局共有約7000個公車站，每天載客量約24萬人。

根據檢方的起訴書，多明格茲頭戴著遮住全臉的滑雪面罩，在公車上待了約15分鐘後拉鈴要求下車，接著在「與受害者完全沒有任何互動的情況下射殺了受害者」。

副檢察官柏克（Lauren M. Burke）要求將多明格茲的保釋金額定為300萬元，並在文件中說：「被告毫無緣由處決了一個與自己沒有關係的陌生人，若以本人擔保或低額保釋金獲釋，未來將會再犯下暴力罪行。」

金恩縣警局探員佛利（John Free）表示，事發時公車上約有十多名乘客，都被槍聲嚇到，包括另一名與多明格茲同行的17歲男孩。多明格茲在公車後門開了兩槍後，與同行友人一起逃離現場。

警方透過住宅和商店監視錄影追蹤這兩名青少年，循線追蹤到布瑞恩一個社區。居民告知警方，附近住有一個十多歲的男孩。佛利根據民眾提供的地址查閱過去文件，查出住在這個地址的男孩名叫多明格茲，他曾有離家出走的紀錄。

佛利開始對多明格茲展開調查，同時透過高線學區（Highline School District）一名維安官員，得知了多明格茲同行友人的身分。調查人員後來找到多明格茲的同行友人，確認了多明格茲就是槍手。警方也在一俱樂部的監視錄影中發現，槍擊案發生後，多明格茲在俱樂部的更衣室裡更換了衣服，並拿下面罩。

槍擊 西雅圖 大都會

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