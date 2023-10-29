2018年茂宜火災報告 民眾怨言變預言

2018年茂宜島火災報告，未能解決五年後再次出現問題；今年8月拉海納大火，社區民眾當時的抱怨，被視為預言。圖為今年10月民眾返回火災現場情況。(Getty Images)

檀香山新聞媒體「Civil Beat」報導，根據日前發布文件副本、一份有關茂宜島 應對2018年火災缺失報告，未能解決居民當時發現的許多問題。兩個月前，拉海納鎮發生火災，這些未經審視的疑慮，再次被提出。

2018年8月24日茂宜島大火燒毀2100英畝土地、21棟房屋、27輛汽車，釀成430萬元損失。數天內，居民對茂宜縣因應火災，提出一些批評。

報告透露，在一場社區會議上，居民詢問他們為何未收到緊急通報、為何警報沒響起，以及為何消防員無法獲得水源救火。當局明顯缺乏疏散計畫，並詢問為何茂宜島電力公司並未考慮火災風險而切斷電源。凌晨2時，民眾頂著燒焦頭髮上的火災灰屑，在鎮上逃跑，敲門叫醒人們，「為什麼民防警報系統失效了？」

報告分析茂宜縣火災應對缺失，但社區關切的問題沒有解決。茂宜島緊急事務管理局製作這份長達66頁報告，評估參與管理局緊急行動中心機構績效，包括管理局本身、警消部門與夏威夷 緊急事務管理局。

但是，報告並未提及警報器、疏散路線、手機警報與先行關閉電線。僅簡短提及水井無法使用緊急發電機。總體來說，報告認為應對措施是「有效」。

事隔多年，今年8月茂宜縣拉海納大火，造成至少99人喪生，社區民眾抱怨被視為預言。

火災發生當時，警報器並未響起。許多人通報，他們的手機沒收到警告。消防栓乾涸無水。因為道路被封鎖，汽車試圖避開電線，嘗試撤離的居民被困在壅塞交通中。

2018年大火報告發布，以回應公共紀錄要求，同時也對茂宜縣施壓，要求從早期火災吸取教訓。報告原本從未計畫公開，標注「僅供官方使用」。報告詳述許多需要改進之處，包括須增加緊急基金、加強緊急事務管理局與州府部門協調、增加人員配置。

報告指出其他問題還包括，911接線員有時會與來電者分享過時或無用資訊。電台播放預錄節目、未及時推播訊息。夏威夷緊急事務管理局人員對茂宜島不熟悉，導致資源混亂、難以提供正確資訊。火災發生後，不同機構間損失評估未協調，造成誤解。部分團隊認為需要額外緊急訓練。

機構承認，緊急運作控制大部分準備工作，大都是針對颶風或熱帶風暴 ，當威脅演變成幾乎吞噬整個拉海納鎮的大火時，當局措手不及。