定居西雅圖 租金昂貴 成本負擔卻很低

西雅圖住房成本雖然高昂，卻是美國住房成本負擔最小的大城市之一。(Getty Images)

鑑於西雅圖租金 過去十年來不斷飆漲，沒有人會否認當地住房成本昂貴的事實。然而，根據人口普查 數據，西雅圖卻是美國租屋者負擔最小的大城市之一。

根據聯邦住房與城市發展部（Department of Housing and Urban Development）的定義，如果住房成本超過家庭總收入的30%，就會被視為有住房成本負擔問題。如今，這一門檻似乎顯得有點低，因為美國現在有許多租屋者支付占其收入50%或更多的租金。

美國人口普查局上個月公布的年度美國社區調查（American Community Survey）報告顯示，西雅圖2022年有44%的租屋家庭（約9萬700個家庭）花30%或更多的收入在租金和水電費上。這個比例聽起來似乎很高，但與美國其他大城市相比卻低得驚人。

數據顯示，在美國租屋家庭數量最多的50個城市中，西雅圖的租屋成本負擔排名倒數第三。更令人意外的是，生活成本比西雅圖更高的舊金山，租屋成本負擔是倒數第一，當地只有36%的租屋家庭花30%或更多的收入在租金和水電費上。

租屋成本負擔排名最高的城市是邁阿密，當地有60%的租屋家庭花30%或更多的收入在租金和水電費上，其次是同樣位於佛州的奧蘭多，第三是洛杉磯。

與其他大城市相比，西雅圖租屋者成本負擔較小的原因很簡單：雖然租金昂貴，但居民收入相對更高。

根據人口普查數據，截至2022年底，西雅圖一房公寓的中位數月租金為1146元，加上水電費為1717元，但西雅圖租屋者去年的中位數收入為7萬9300元，比美國租屋者中位數收入4萬9200元高出61%，在全美排名第三，僅次於舊金山和聖荷西。

西雅圖承受最大住房負擔的主要是最年輕和最年長的租屋者。在25歲以下的租屋者中，有63%的人花30%或更多的收入在租金和水電費上，65歲以上的租屋者為57.5%。另外，在有住房成本負擔的9萬零700個西雅圖家庭中，有約4萬3500個家庭花50%或更多在租金和水電費上。