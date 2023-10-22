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華盛頓州亞裔族群 華裔成最大宗

編譯廖宜怡／綜合報導
華裔躍升為華盛頓州人口最多的亞裔族群。（Getty Images）
華裔躍升為華盛頓州人口最多的亞裔族群。（Getty Images）

最新人口普查數據顯示，華盛頓州過去十年的人口結構出現巨大變化，尤其是亞裔人口。

西雅圖時報（Seattle Times）指出，在建州之前，華盛頓州就已經有大量亞裔民眾定居。亞裔居民目前占華盛頓州總人口的10%，不過，不同背景亞裔居民的組成比率，自2010年以來出現了顯著的變化。

根據最近公布的人口普查數據，華盛頓州主要亞裔族群的人口在全州總人口中所占的比率現在幾乎都高居美國前五名。在2010年，華盛頓州僅菲律賓裔、日裔和越裔人口比率名列美國前五名。

2010年，華盛頓州人口最多的亞裔族群是菲律賓裔，其次是華裔和韓裔。如今，華裔已成為華盛頓州最大的亞裔族群，其次是菲律賓裔，第三是印度裔。雖然華盛頓州的印度裔人口比率還未擠進美國前五大，但人數在過去十年裡增加了一倍。

仔細觀察華盛頓州這三大亞裔族群，華裔、菲律賓裔和印度裔，就可以發現亞裔並非是一個同質性族群。

以金恩縣（King County）為例，華裔男性和女性的人口大致相同，但菲律賓裔女性多於男性，印度裔男性又多於女性；印度裔家庭中位數收入幾乎是菲律賓裔家庭的兩倍，也比華裔家庭高出40%以上。

華盛頓州大部分的亞裔人口集中在金恩縣，但鄰近的史諾霍米許縣（Snohomish County）和皮爾斯縣（Pierce County）亞裔人口的成長速度卻比金恩縣快。

事實上，華盛頓州人口成長最快的亞裔族群是新加坡人，雖然目前只有約700人；其次是尼泊爾人，他們也是美國人口成長最快的亞裔族群。

華盛頓州的寮國人口比率也是美國前五大之一。寮裔是華盛頓州西南部太平洋縣（Pacific County）最大的亞裔族群，但過去十年來人口有所減少。

華盛頓州的日裔人口主要集中在普吉灣（Puget Sound）地區，近年來也有所減少，尤其是東部，但比率仍位居美國前三名。日裔人口比率最高的縣是格蘭特縣（Grant County），過去十年來人口增加超過50%。

亞裔 華盛頓州 華裔

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