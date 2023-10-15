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茂宜島新帳篷庇護所 收容火災倖存無家可歸者

編譯組／夏威夷綜合報導
茂宜島的新帳篷庇護所提供火災倖存無家可歸者與其他人全方位服務。(取材自夏威夷州公眾服務部門官網)
茂宜島的新帳篷庇護所提供火災倖存無家可歸者與其他人全方位服務。(取材自夏威夷州公眾服務部門官網)

茂宜島卡胡盧伊機場(Kahului Airport)的對面空地，設有多個野戰帳篷，裝備空調，設有食堂、診所與全方位服務，提供茂宜島火災倖存者與其他無家可歸人士的庇護收容所，這個新庇護中心名稱為「Pu' uhonua o Nene」。

該中心的由來，是因為不久之前，本來住在由聯邦緊急事務管理局(Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA)與美國紅十字會提供的旅館的部分火災倖存者，被認為不具資格獲得援助，被告知須收拾好自身物品並離開。

當局提供約有35間旅館，容納超過7000名火災倖存者。但政策規定，若要住進其中一家由FEMA與紅十字會提供的旅館，必須證明他們遭受「經核實的結構性損失」(verified structural loss)，公民或移民身分不在考量之內。因此，火災發生之前就無家可歸的家庭與個人，不再有資格獲得聯邦緊急事務管理局或紅十字會提供住房。

由於知道當局提供庇護期限即將到期，有數十人甚至更多人可能需要住所，非營利組織「夏威夷願景計畫」(Project Vision Hawaii)、夏威夷州公眾服務部門(Department of Human Service)、其他州府機關與社區機構如「茂宜快速反應小組」(Maui Rapid Response)、茂宜醫療團體(Maui Medics Healers Hui)等，共同建立一個新設庇護所「Pu' uhonua o Nene」，已於9月29日開放。

新庇護所僅服務成人，沒有提供未成年兒童服務。夏威夷願景計畫社會服務主任沃德勞(Bob Wardlaw)表示，庇護所目前容納90人，最多可讓150人入住。每人可養兩隻寵物，有一日三餐供應，還有醫療、心理保健、個案管理等全方位服務。

夏威夷州公眾服務部門公共資訊官員坎波斯(Sara Campos)透露，直至本周，Pu' uhonua o Nene僅接受無家可歸的火災倖存者。但是，規定內容近來有所改變，開始收容其他沒有固定住所的人。

夏威夷願景計畫主管考哈恩(Darrah Kauhane)表示，目前庇護所Pu' uhonua o Nene是由約20個野外帳篷組成，未來將被更堅固的結構實體建設取代，該地點最終可能成為無家可歸人士在恢復生活正軌過程中的永久性庇護所與資源中心。

庇護 夏威夷州 茂宜島

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