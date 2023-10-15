西雅圖沒大學文憑人數降 學士比率67% 全美第1

西雅圖未上過大學的人的比率，仍在下降。（美聯社）

據西雅圖 時報（Seattle Times）報導，在西雅圖，沒有大學文憑的人越來越少。眾所周知，西雅圖是一座受高等教育人口比率最高的城市，這通常被認為是其市民的驕傲。從2010年到2022年，西雅圖的人口增長了23%，即近14萬人，超過了美國其他任何大城市；而非常引人注目的一點是，西雅圖沒有大學文憑的人數，卻在減少。

人口普查 局（Census Bureau）上個月發布的年度美國社區調查數據顯示，2022年，約有18萬7000名25歲及以上的西雅圖居民，沒有四年制大學學位；而2010年估計有19萬5300人沒有大學畢業。

與此同時，擁有學士學位或更高學位的西雅圖居民人數從2010年的24萬8600人猛增至2022年的38萬4800人，其占全市25歲及以上人口的比率從56%上升到67%。在西雅圖的38萬4800位大學畢業生中，約21萬5800人擁有學士學位，16萬9000人擁有研究生或專業學位。而全國範圍內，25歲及以上的人口中只有36%的人擁有大學學位。

誠然，西雅圖的勞動力主要是白領，但與其他城市一樣，它也需要服務人員、銷售人員和其他不需要大學學位的工作人員。沒有大學文憑的人相對稀缺，可能會導致雇主難以填補某些工作崗位。沒有數據顯示有多少西雅圖大學畢業生在從事不需要大學學位的工作，但從數字上看，可能為數不少。

即使與其他以高科技行業集中大城市相比，西雅圖也毫不遜色。在全國人口最多的50個城市中，西雅圖在2022年25歲及以上人口中擁有大學學位的比率為67%，排名第一；華盛頓特區以65%的比率位居第二，舊金山 則以61%緊隨其後，名列第三。

在西雅圖的年輕人中，大學畢業生的比率甚至高於25歲及以上總人口的67%。在2022年25至34歲的城市居民中，有76%的人獲得了四年制大學學位。從原始數據來看，大學畢業生有14萬人，而沒有大學學位的年輕人只有4萬3000人。擁有大學學位的女性比率略高於男性，分別為68%和66%。

至於該趨勢是否會繼續增長，有暫時跡象表明，西雅圖可能已達到了高峰，目前仍無定論。