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夏威夷拉海納居民請願 促州長緩啟觀光業

編譯組／綜合報導
拉海納居民提交請願書，要求州長延遲觀光業重啟，稱受災民眾尚未做好準備。(美聯社)
拉海納居民提交請願書，要求州長延遲觀光業重啟，稱受災民眾尚未做好準備。(美聯社)

夏威夷拉海納火災受災居民日前提交請願書，要求夏威夷州長格林(Gov. Josh Green)延遲原將於本周末重啟的西茂宜(West Maui)部分地區觀光計畫，表示傷痛的社區尚未做好歡迎遊客前來的準備。

美聯社報導，這份由西茂宜島地區3517名居民簽署請願書，主題是遊客何時可返回歷史城鎮拉海納，其在美國超過一個世紀最致命野火中被摧毀。8月8日拉海納大火，導致至少98人喪生、十數人失蹤。然而，當局向遊客重新開放茂宜島計畫，第一階段將於本月8日開始，正值災難發生兩個月紀念日。

不過，儘管有許多居民表達尚未準備好，但也有其他人表示，他們需要旅遊業，可在餐館與旅館工作謀生。

茂宜縣議會代表拉海納地區的縣議員帕爾廷(Tamara Paltin)表示，兩個月似乎是很長一段時間，火災發生後的第一個月，拉海納居民沒有穩定手機服務或網路，並一直處理不確定的住房問題，包括她自己在內的許多居民，常常徹夜無眠。她敦促州長以「公開並透明方式」，諮詢居民決定何時重啟觀光。

州長格林接受夏威夷新聞節目「Spotlight Now」採訪表示，他「完全同情」正在受苦的民眾。但是，有超過8000人因為火災而失去工作，讓人們重返工作崗位，是重振生活的一部分。

格林指出，作為州長，他的工作就是支持民眾恢復正常生活，為所有人著想，確保茂宜島生存，否則將破產，人們將不得不離開島嶼，搬出茂宜島。居住在拉海納的當地中產階級居民，若沒工作就只得離開。

茂宜島以海灘與瀑布世界聞名，是夏威夷最仰賴觀光業的島嶼之一。火災發生後，格林與觀光當局官員不鼓勵「非必要旅行」前往茂宜島，導致遊客數量驟減70%。夏威夷大學經濟學家估計，茂宜島失業率將超過10%，火災發生前的7月份失業率為2.5%。由此產生的經濟衰退，預期將壓縮州府稅收。

火災發生數周後，旅遊業敦促遊客尊重茂宜島未受火災影響的部分地區，包括Wailea與Makena。上個月，格林宣布，西茂宜島包括拉海納與其北部旅館與公寓在內的廣闊海岸線，將於10月8日重新向遊客開放。

茂宜島市長畢森(Richard Bissen)上周縮小計畫地理範圍，指出僅有西茂宜島最北端的一段3英里長區域，包括麗池飯店(Ritz-Carlton Kapalua)將恢復接待遊客。其他地區將於稍後重啟，具體日期不詳。市長重新開放第一階段，是從Kapalua到Kahana Villa，距離火災地區以北7-10英里。第二與第三階段都包含靠近拉海納燒毀地區，將在官員評估後再重啟。

格林表示，僅有一兩家旅館將於本周日開放，將是「溫和開始」。尚未準備好重返工作崗位者無須勉強，將繼續獲得福利與住房。但是，格林希望他們想想鄰居與隔壁商家，或思考若僅有40%遊客前往茂宜島，會產生如何影響。

茂宜島 夏威夷州 觀光

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