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檀香山雙十國慶酒會 副州長到賀

本報檀香山訊
駐檀香山台北經文處長林暉程（左二）邀請副州長路克（右二）及僑務諮詢委員楊泰瑛（左一）、蔡直樹共同主持祥獅獻瑞的採青儀式。（高振華攝影）
駐檀香山台北經文處長林暉程（左二）邀請副州長路克（右二）及僑務諮詢委員楊泰瑛（左一）、蔡直樹共同主持祥獅獻瑞的採青儀式。（高振華攝影）

由駐檀香山台北經濟文化辦事處舉辦的慶祝中華民國112年國慶酒會，10月4日在檀香山市阿拿莫瓦納（Ala Moana）酒店宴會廳舉行，夏威夷州副州長路克(Sylvia Luke)代表州長到場致賀，夏州國會議員與州、市長暨民意代表均送上賀函，恭賀中華民國國慶日。

宴會講台上方掛了「慶祝中華民國國慶酒會」的橫幅，兩側擺放了中美國旗，舞台前擺放了夏威夷社團致贈的花圈。晚間6時，司儀甘錦雄宣布慶典開始後，林暉程處長邀請副州長路克和僑務諮詢委員楊泰瑛、蔡直樹登台主持祥獅獻瑞的採青儀式，後並由全體合唱中美國歌及夏威夷州歌揭開序幕。

林暉程致詞時指出，台灣是全球華語系國家中，唯一一個成熟的民主國家，而中華民國台灣的民主自由體系是由國父孫中山先生在夏威夷求學時孕育而成。今年國慶主題訂為「民主台灣、堅韌永續」，全台2350萬人民所追求的永續目標，同時呼籲全球有相同理念的夥伴國家共同追求民主。

林暉程並要求眾人為茂宜島大火罹難者默哀致禱，同時提到中華民國政府及夏威夷社團共同為災區提供救援，總金額高達80萬元，除了政府與13間社團響應外，慈濟與夏威夷佛光山也分別加入這項救災義舉，感謝這些社團的義舉，彰顯中華民國政府的「台灣能幫助，台灣正在幫助」。

副州長路克則代表州長向中華民國政府及夏威夷僑團對茂宜島災的捐款表示感謝，她並強調今年是夏州與台灣締盟姊妹州30周年，兩邊未來還會繼續加強文化經貿的交流與合作。

晚間7時，林暉程與貴賓們向來賓敬酒後儀式結束，400餘位僑界及賓客開始享用經文處提供的20餘道美食與交流。

林暉程處長代表政府頒發感謝狀給捐款茂宜島災區的僑團，受獎社團分別為夏威夷越棉寮華...
林暉程處長代表政府頒發感謝狀給捐款茂宜島災區的僑團，受獎社團分別為夏威夷越棉寮華人聯誼會、夏威夷台灣人公共事務會、佛教文乘宗基金會、華人工商婦女企管協會夏威夷分會、中華文化服務中心、夏威夷台灣人中心、夏灣學苑、北美洲台灣人醫師協會夏威夷分會、北美洲台灣婦女會夏威夷分會、夏威夷台灣同鄉會、夏威夷台灣商會、北美洲台灣商會聯合總會、夏威夷客家協會與夏威夷台灣基督長老教會。（高振華攝影）

夏威夷州 中華民國 茂宜島

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