夏威夷影展 「車頂上的玄天上帝」、「鳳姐」等2台片入圍

第43屆夏威夷 國際影展 (Hawaii International Film Festival, HIFF)公布入圍 名單,台灣有兩部電影「車頂上的玄天上帝」、「鳳姐」分別入圍2023年夏威夷國際影展Kau Ka Hoku主要競賽及亞洲電影奈派克獎(Network for the Promotion of Asian Cinema,NETPAC)兩單元。

KAU KA HŌKŪ(閃亮之星)是頒發給以拍攝首部或次部虛構或非虛構長片之新銳影人;而亞洲電影奈派克獎,每年在被選定的國際影展中頒發,主要頒給由新銳導演所拍攝的亞洲新片,夏威夷國際影展是目前美國唯一頒予NETPAC獎的影展。

「車頂上的玄天上帝」在2022年入選威尼斯市場展(Venice Gap-Financing Market),為全球獲選的27部長片之一,該片由電影美術大師黃文英首度執導,講述女主角在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長,其因父親病重暫離工作和糾結的愛情,返回故鄉嘉義,在老家陪伴父親的日子裡,家中信仰的玄天上帝牽引她對阿公的思念和記憶。黃文英以「海上花」、「刺客聶隱娘」分別獲得金馬獎最佳美術設計與造型設計,且為美國奧斯卡影藝學院會員。

「鳳姐」故事描述一個充滿明星夢的少女,卻被人口販子騙走,從偏鄉被賣到異鄉當雛妓,最後成為台北茶室工作者。導演邱新達初次執導即以寫實劇情揭露台灣早期雛妓文化及人口販賣,深切刻畫台灣茶室私娼生活,入選夏威夷國際影展亞洲電影奈派克獎,展現新銳導演的無限潛力,兩片導演也將出席映後座談,與觀眾互動。

除入選影片外,駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與該HIFF合作推出「台灣電影焦點(Spotlight on Taiwan)」放映活動,將於夏威夷Consolidated Theatres Kahala放映多部題材多元台灣電影,包含劇情長片「我的天堂城市」改編自台灣新生代導演俞聖儀同名短片,以三個交織故事,呈現在紐約的異鄉人如何在困境中,以各自不同方式,找尋愛與認同。「本日公休」導演傅天宇以描繪一位認真工作理髮阿姨與理髮客人日常互動的關係,帶出人的情感及存在意義。另短片「之間的島嶼(暫譯)」透過導演江松長編織的旅行團訪問及當地生活的小插曲,探索金門島上令人不安的和平。

2023年夏威夷國際影展自10月12日起至11月5日於各島戲院放映,有關更多台灣電影焦點資訊,請詳https://hiff.org/2023-fall-grid/?_sections=spotlight-on-taiwan。