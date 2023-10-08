我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

夏威夷影展 「車頂上的玄天上帝」、「鳳姐」等2台片入圍

本報檀香山訊

第43屆夏威夷國際影展(Hawaii International Film Festival, HIFF)公布入圍名單，台灣有兩部電影「車頂上的玄天上帝」、「鳳姐」分別入圍2023年夏威夷國際影展Kau Ka Hoku主要競賽及亞洲電影奈派克獎(Network for the Promotion of Asian Cinema，NETPAC)兩單元。

KAU KA HŌKŪ(閃亮之星)是頒發給以拍攝首部或次部虛構或非虛構長片之新銳影人；而亞洲電影奈派克獎，每年在被選定的國際影展中頒發，主要頒給由新銳導演所拍攝的亞洲新片，夏威夷國際影展是目前美國唯一頒予NETPAC獎的影展。

「車頂上的玄天上帝」在2022年入選威尼斯市場展(Venice Gap-Financing Market)，為全球獲選的27部長片之一，該片由電影美術大師黃文英首度執導，講述女主角在職場、情場與家庭之間的抉擇與成長，其因父親病重暫離工作和糾結的愛情，返回故鄉嘉義，在老家陪伴父親的日子裡，家中信仰的玄天上帝牽引她對阿公的思念和記憶。黃文英以「海上花」、「刺客聶隱娘」分別獲得金馬獎最佳美術設計與造型設計，且為美國奧斯卡影藝學院會員。

「鳳姐」故事描述一個充滿明星夢的少女，卻被人口販子騙走，從偏鄉被賣到異鄉當雛妓，最後成為台北茶室工作者。導演邱新達初次執導即以寫實劇情揭露台灣早期雛妓文化及人口販賣，深切刻畫台灣茶室私娼生活，入選夏威夷國際影展亞洲電影奈派克獎，展現新銳導演的無限潛力，兩片導演也將出席映後座談，與觀眾互動。

除入選影片外，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院與該HIFF合作推出「台灣電影焦點（Spotlight on Taiwan）」放映活動，將於夏威夷Consolidated Theatres Kahala放映多部題材多元台灣電影，包含劇情長片「我的天堂城市」改編自台灣新生代導演俞聖儀同名短片，以三個交織故事，呈現在紐約的異鄉人如何在困境中，以各自不同方式，找尋愛與認同。「本日公休」導演傅天宇以描繪一位認真工作理髮阿姨與理髮客人日常互動的關係，帶出人的情感及存在意義。另短片「之間的島嶼(暫譯)」透過導演江松長編織的旅行團訪問及當地生活的小插曲，探索金門島上令人不安的和平。

2023年夏威夷國際影展自10月12日起至11月5日於各島戲院放映，有關更多台灣電影焦點資訊，請詳https://hiff.org/2023-fall-grid/?_sections=spotlight-on-taiwan

影展 夏威夷 入圍

上一則

休士頓審計長候選人 秀政見亮點

下一則

擁槍假釋犯 涉嫌殺人占屋

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連3年入圍漢克阿倫獎 拚日本第一人

MLB／大谷翔平連3年入圍漢克阿倫獎 拚日本第一人
林青霞19歲青澀模樣曝光 昔日大談師生戀震驚影壇

林青霞19歲青澀模樣曝光 昔日大談師生戀震驚影壇
周潤發指中國電影審查限制多 引發中國網友批評

周潤發指中國電影審查限制多 引發中國網友批評
美華文藝季講座 10/14十周年慶

美華文藝季講座 10/14十周年慶

熱門新聞

零元購歹徒得手後準備離開。（目擊者提供）

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

2023-10-02 15:09
911救急但不救窮，參加救護車專案才能避免自己叫救護車的高額車資。（美聯社）

死也不敢叫救護車嗎？ 這些城市教妳如何幾乎一毛不花

2023-10-06 18:35
小蘇打洗蔬菜水果，可除農藥與害蟲。（Getty Images）

蔬果泡小蘇打15分 最高可除98.9%農藥

2023-10-05 02:00
1934年發行的1萬元紙鈔。（取自Heritage Auctions網站）

1934年萬元美鈔 德州48萬元賣出

2023-10-05 02:00
休士頓「餃子館」吹熄燈號。(Dumpling Haus臉書)

休士頓「餃子館」突然歇業 粉絲悵惘

2023-10-02 02:00
馬州蒙郡將禁止銷售和使用汽油「吹葉機」， 銷售禁令將於明年7月1日生效，使用禁令則於後年7月上路。(路透)

汽油吹葉機 蒙郡明年7月禁售、後年7月禁用

2023-10-03 02:11

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911