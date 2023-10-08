華盛頓州最低時薪 明年元旦起提高為16.28元

華盛頓州勞工與產業廳宣布，華盛頓州最低時薪明年元旦起將提高到16.28元。（Getty Images）

華盛頓州最低時薪 明年元旦起將提高到16.28元，比目前最低時薪多出54分錢。

西雅圖時報（Seattle Times）報導，華盛頓州勞工 與產業廳（Department of Labor and Industries）是根據聯邦上周公布的消費物價指數（Consumer Price Index）來調整當地明年的最低時薪。3.37%的漲幅反映出住房、糧食、醫療護理和其他費用的上漲。

勞工廳官員指出，華盛頓州今年的最低時薪為15.74元，比去年高出1.25元，是美國各州中最高。

根據法律，華盛頓州的城市有權設定其最低時薪高於州最低時薪，西雅圖、塔克維拉（Tukwila）和國際機場所在的西塔克（SeaTac）正是如此。西雅圖市目前最低時薪為18.69元，塔克維拉為18.99元，西塔克為19.06元。聯邦最低時薪目前為7.25元，自2009年以來沒有變過。

華盛頓州最低時薪適用於年滿16歲的勞工，對於14到15歲的勞工，雇主可以支付85%的最低時薪，即明年為13.84元。

此外，勞工廳也計算出不受加班法規限制的經理級勞工和其他勞工的最低年薪，2024年將提高到6萬7724.8元，是最低時薪勞工收入的兩倍。

自2020年以來，勞工廳一直逐步提高加班薪資。預計到2028年，華盛頓州加班時薪將會提高為正常時薪的2.5倍，增幅將取決於企業的員工人數。

網約車司機的最低時薪也受到華盛頓州2022年通過的另一項法案保護，這項法案也將於明年元旦起生效。

勞工廳表示，網約車司機的最低時薪將因地而異。例如，網約車司機在西雅圖市區內載客每哩可賺1.55元，或每趟行程5.81元，以較高者為準；在西雅圖市區以外的地區，網約車司機每哩可賺1.31元，或每趟行程3.37元，同樣以較高者為準。