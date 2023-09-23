DNA核實 茂宜島火災降至97死 失蹤人數從41人減為31人

夏威夷茂宜島拉海納火災是美國一個多世紀以來的最致命火災。大火將這座歷史城鎮的大部分地區，化為灰燼。(美聯社)

夏威夷官員們先前表示，相信至少已有115人在茂宜島 火災中喪生。不過，經過進一步DNA 測試核實，因為有些罹難者DNA樣本重複，死亡人數目前已知降為97人；此外，茂宜島警局局長佩樂迪爾(John Pelletier)指出，失蹤人數也從41人減為31人。

然而，根據美聯社報導，「國防部 戰俘／失蹤人員統計局」(Defense POW／MIA Accounting Agency)實驗室主任柏德(John Byrd)日前在新聞發布會表示，現已知死亡人數應被視為最低人數，因為人數可能還會上升。

官員們指出，由於火災造成破壞以及民眾試圖逃離時的混亂情況，導致拉海納8月8日火災喪生人數統計相當複雜。在部分情況下，動物遺骸被無意間與人類遺骸收集在一起。佩樂迪爾表示，截至目前，已有74名死者身分獲得確認。

茂宜島拉海納火災是美國一個多世紀以來的最致命火災。火災將當地陷入地獄般境地，部分居民死在他們的車裡、另外一些居民則跳入海中或試圖逃離以求安全。大火將這座歷史城鎮的大部分地區化為灰燼。

茂宜縣醫療驗屍官斯圖爾普納格(Jeremy Stuelpnagel)表示，火災發生時，民眾一起逃離，他們擠在一起。他說，他們當時互相擁抱，其中一些人甚至還抱著寵物，因此，部分遺骸被尋獲時混雜成一起。

柏德指出，由於多種因素，最初死亡人數過高，目前統計死亡人數低於先前數字，是法醫經由調查「正常且自然」(normal and natural)進展。停屍間人數一開始可能會過高，最終會穩定下來，直至最終成為最準確數字。但目前尚未做到這點。

他表示，當局會檢查運來的屍袋，進行初步盤點，並評估火災現場有多少人。然而，當對所有運來屍袋進行第一次清點時，數字通常會較高。但開始進行更多分析與檢查，會發現有時候兩個屍袋遺骸是屬於同一人，或兩個屍袋裝著同樣的兩個人、卻無法辨識。另一方面，佩樂迪爾表示，只有向茂宜島警察局提交失蹤人口報告者，才會出現在經核實的失蹤名單上。

斯圖爾普納格指出，在遺體歸還給親人之前，身分辨識人員正努力盡可能完整地保存遺體。這份工作不僅涉及DNA測試，人類學家也正提供協助官員，盡可能從牙科與醫療裝置例如心律調節器等紀錄，以收集個人資料線索，試圖更好地掌握野火中的死亡與下落不明人數。