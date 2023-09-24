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夏威夷茂宜島火災 北美洲台灣商會捐款助重建

本報夏威夷訊
北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖(左五)18日在夏威夷台灣商會會長謝雪華(右二)及該會會員陪同下，赴夏威夷茂宜島致贈災難救助金給災區居民，並由夏州副州長路克(Sylvia Luke，右四)、眾議員譚家昇(Adrian Tam，左一)和眾議員Troy Hashimoto(左三)代表接受，駐檀香山辦事處處長林暉程(右三)，夏威夷僑務委員何文祥(左六)亦到場轉達中華民國政府對災區居民的關懷，及肯定台灣商會聯合總會的善舉。(圖：夏威夷台灣商會提供)
北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖(左五)18日在夏威夷台灣商會會長謝雪華(右二)及該會會員陪同下，赴夏威夷茂宜島致贈災難救助金給災區居民，並由夏州副州長路克(Sylvia Luke，右四)、眾議員譚家昇(Adrian Tam，左一)和眾議員Troy Hashimoto(左三)代表接受，駐檀香山辦事處處長林暉程(右三)，夏威夷僑務委員何文祥(左六)亦到場轉達中華民國政府對災區居民的關懷，及肯定台灣商會聯合總會的善舉。(圖：夏威夷台灣商會提供)

美國夏威夷茂宜島近日遭遇嚴重野火災害，造成數十人死傷及龐大損失。北美洲台灣商會聯合總會長江俊霖，由駐檀香山辦事處處長林暉程陪同，代表北美洲台灣商會聯合總會向夏威夷州政府捐贈所募善款。夏威夷州政府代表、夏威夷台裔議員、夏威夷地區僑務委員何文祥、夏威夷台商會長謝雪華等人都到場見證。

江俊霖總會長於本月18日親赴夏威夷時表示，北美洲台灣商會聯合總會得知茂宜島野火災情，第一時間即發動募款，讓此次捐款活動能在短時間募集相當款項。仰賴商會先進們的團結及慷慨解囊，這筆及時的援助資金不僅展現了台灣與夏威夷之間患難見真情的深厚友誼，也彰顯了全球社群在災難面前應攜手合作，並以實際行動參與國際對夏威夷州的援助的重要性。

這次的慷慨捐贈共14萬5528元，包括夏威夷州政府副州長路克(Sylvia Luke)、眾議員譚家昇(Adrian Tam)和眾議員Troy Hashimoto、夏威夷當地電視台與平面媒體及在地領袖們前往見證此次善舉。

夏威夷當地台僑代表們表示，此次獲得北美洲台灣商會聯合總會的支持，正展現了真摯的友誼和危機中的相互扶持。江俊霖總會長說：「我們雖無法預防自然災害，但可以集結各方力量來緩解其影響。這場捐贈行動不僅彰顯了社會的關懷，也體現了台美之間的合作和團結。」   

江俊霖在捐款儀式上表示，「身為北美洲台灣商會聯合總會長，我深感有責任和義務參與此次援助行動。希望這些資金能幫助夏威夷州茂宜島的災後重建，讓當地居民能儘快恢復正常生活。」   

夏威夷州政府代表在捐款活動上表示，北美洲台灣商會的這項行動，正是台美關係及友誼的最好證明，並對此表示最深的謝意，這筆款項將大大促進當地的災後重建工作。

夏威夷台裔眾議員譚家昇於捐款活動上指出，「夏威夷州非常感謝北美洲台灣商會聯合總會的支持和慷慨援助。這不僅對茂宜島的重建有實質的幫助，也進一步鞏固了夏威夷和台灣之間的友誼。」

參與捐款活動的多位與會人士都表示，在這次夏威夷茂宜島的野火事件中，北美洲台灣商會聯合總會展示了不僅財務上的支援，更重要的是一份對人類共同命運的深刻責任感和同理心。商會在第一時間負起社會責任，不僅凝聚了社會各界的力量，也實質地提供了需要的援助，進一步深化了台灣與夏威夷之間的友好關係。

夏威夷州 茂宜島 眾議員

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