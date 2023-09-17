夏威夷基拉維亞火山 警戒級別下調

世界上最大火山之一的夏威夷基拉維亞火山再度噴發，但相關基礎設施並未受到威脅。(圖取自美國地質調查所臉書)

世界上最大火山之一的夏威夷基拉維亞火山(Kilauea volcano)10日開始再度噴發，但就在一天之後，由於相關基礎設施並未受到威脅，夏威夷火山國家公園限制區域也沒有大量火山灰排放到大氣中的威脅，當局於11日下調火山警戒級別。

今年6月，基拉維亞火山噴發 了數個星期，再次展現了紅色熔岩噴發的壯觀景緻，但未威脅到任何社區或建築物。有大量民眾湧向大島的夏威夷火山國家公園，可安全地觀賞熔岩。

根據「美聯社」報導，此次火山噴發則僅限於公園內的基拉維亞火山口。觀測站表示，沒有見到任何跡象顯示基拉維亞火山活動正向其他地方移動，預估噴發仍將僅限於山頂區域。地質學家佐勒(Mike Zoeller)電郵指出，這次火山噴發「代表著自2020年底以來、基拉維亞火山長期活動的持續，但並不預警任何超出目前水平的噴發加劇。」

這座夏威夷第二大火山基拉維亞火山，曾於2021年9月至去年12月期間噴發。2018年曾發生基拉維亞火山爆發，摧毀超過700間房屋。

不過，儘管警戒級別下調，但夏威夷衛生官員警告，在基拉維亞火山最近一次噴發期間，被稱為「vog」的火山煙霧又捲土重來。儘管噴發並未威脅到任何基礎設施，但火山煙霧可能對空氣質量造成危害。

夏威夷州 府官員指出，11日稍晚時間，火山噴發導致大島部分地區帶來霧氣，影響到空氣質量。火山煙霧(volcanic smog)或空氣汙染 是由基拉維亞火山釋放出的霧氣、二氧化碳與二氧化硫氣體造成。

這些氣體在山頂火山口或噴口周圍區域的濃度最高，並且也會與其他氣體顆粒結合，形成霧氣，可能遍及整個大島地區，甚至飄到夏威夷州其他島嶼。霧氣會導致身體健康民眾出現眼睛灼痛、頭痛與喉嚨痛，也可能因此讓患有氣喘或其他呼吸道問題者送醫。

大島市長羅斯(Mitch Roth)於12日上午開車前往大島開會，他表示，大島南部Kau地區民眾已習於處理應對火山煙霧，但他提醒遊客，特別是那些有呼吸問題者，必須謹慎小心。火山煙霧很多時候會環繞Kau地區，並且飄至科納(Kona)側邊。