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西雅圖女遭警撞死 工會領導人言論惹議

編譯廖宜怡／綜合報導
西雅圖警察工會副主席稱被警車撞死的女子坎杜拉「生命價值有限」，遭到警局調查。（美聯社）
西雅圖警察工會副主席稱被警車撞死的女子坎杜拉「生命價值有限」，遭到警局調查。（美聯社）

一名西雅圖警察工會領導人針對一名被警車撞死的女子開不當玩笑，內容被自己配戴的隨身攝影機錄下，當局已展開調查。

西雅圖時報（Seattle Times）報導，西雅圖警察工會副主席奧德勒（Daniel Auderer）是在和同事談論今年1月23日發生的交通死亡事故時，做出這番不當言論。這起事故的死者是23歲的女子坎杜拉（Jaahnavi Kandula），她是在過行人穿越道時，被西雅圖警員戴夫（Kevin Dave）駕駛的警車撞死，戴夫當時正以74哩的時速趕往一個吸毒過量現場。

奧德勒後來打電話給工會主席索蘭（Mike Solan）報告這起交通事故，在談話中開啟了隨身攝影機。在警方11日公布的錄音中，可以聽到奧德勒笑著說坎杜拉的生命「價值有限」，市政府「只需要開一張支票就可以」。

奧德勒在錄音中說：「1萬1000元，反正她已經26歲了（奧德勒說錯了坎杜拉的年齡），她的價值有限，誰會在乎？」這段錄音並沒有錄到索蘭的談話。

不過，KTTH-AM電台保守派談話節目主持人蘭茲（Jason Rantz）表示，他獲得了奧德勒提供給西雅圖警局問責辦公室的一份書面聲明。奧德勒在聲明中表示，索蘭對死者表示哀悼，他自己的言論則是在模仿市府律師為了減少警局責任可能會有的說法。

根據KTTH的報導，奧德勒說：「我說的話是為了嘲諷律師。嘲諷這些事件會如何提起訴訟，嘲諷這些事件在雙方針對一場悲劇討價還價時的荒謬。」

奧德勒也承認，任何只聽到他單方面言論的人，「一定會理所當然地認為我是個冷血的人」。奧德勒說，他的言論「絕非出於惡意或是鐵石心腸」，而是「恰恰相反」。

KTTH表示，奧德勒在意識到他的言論被錄下後，主動向問責辦公室自首。因為他知道，這些言論如果被公開，將重創社區對西雅圖警局的信任。

警局網路記事簿上的一份聲明表示，這段影片是一名警局雇員在處理日常業務時發現的，影片中的言論讓這名雇員感到不安，因此向指揮系統通報。西雅圖警局局長狄亞茲（Adrian Diaz）後來將此事交給問責辦公室處理。

在事故中身亡的坎杜拉去年12月才從東北大學（Northeastern University）獲得碩士學位。她住在休士頓的舅舅曼杜拉（Ashok Mandula）表示，他將安排將坎杜拉的遺體運回印度給她的母親。

西雅圖 支票 東北大學

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