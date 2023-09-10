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夏威夷火災 災戶律師：電信電力公司有責 設備超載恐是肇因

編譯組／綜合報導
拉海納居民與商業主的律師表示，電信電力公司也應對茂宜島火災擔負起責任。(美聯社)
拉海納居民與商業主的律師表示，電信電力公司也應對茂宜島火災擔負起責任。(美聯社)

參觀「夏威夷電力公司」(Hawaiian Electric Company)存放電線桿與電力設備的倉庫之後，拉海納居民與商業主的律師5日告訴法庭，有線電視與電話公司裝置電線桿與電力設備，可能是調查茂宜島上月毀滅性火災的關鍵，由於超載並發生部分電線桿不穩定，必須分擔災害責任。

據美聯社報導，律師們指出，電纜連接方式對電線桿施加太大張力，導致電線桿於8月8日在強風中傾斜並折斷。火災在拉海納大部分地區延燒，已造成至少115人喪生、超過2000棟建築物被毀。

律師事務所「LippSmith LLP」已向夏威夷州法院提出針對夏威夷電力公司與茂宜縣的擬議集體訴訟。律師利普史密斯(Graham LippSmith)目前要求法院，將多家電信公司與公共及私人土地擁有人納入最初訴訟。

LippSmith LLP共同創辦人瑪麗貝斯(MaryBeth LippSmith)受訪時表示，在如此嚴重災難中，需要一些時間釐清所有潛在責任方，並將其帶進法庭。截至目前為止的調查，顯示許多一連串失誤共同導致這起可怕的災難。

加州「太平洋瓦電公司」(PG&E)2019年申請破產，原因是該公司長期忽略電網，引發一系列慘痛野火。但是，瑪麗貝斯拒絕在夏威夷電力宣布破產時、尋找更多被告的建議。她認為，應試圖找出多重失誤的根源，以防止未來發生此類悲劇。

除了電力公司倉庫存儲電力設備不當之外，控訴報告內容也指責，電力公司未能在異常強風與乾燥條件下，提前切斷電源，也未能按照2002年國家標準要求，更換太弱且無法承擔風速的老舊電線桿。拉海納部分地區共發生八起火災，並在工作人員維修被擊落電力線時，封鎖疏散路線。

此外，訴訟還試圖追究其他方責任。報告指出，舊木製電線桿倒下時、落在高度易燃植被上，這些植被未受到私人與國有土地所有者的維護，進而「點燃大火並且加劇災難蔓延」。縣府應適當維護植被，並拉響警報以警示民眾，火災正在接近當中。由於訴訟未決且火災調查仍在進行，私人土地所有人拒絕發表評論。

夏威夷電力公司上周承認，其電力線於8月8日上午起火，但指責縣消防人員當時宣布火勢已獲控制，然後離開現場，結果附近又爆發第二場野火，成為美國超過一個世紀以來的最致命火災。面對一系列新訴訟，夏威夷電力公司表示，不對未決訴訟發表評論。

夏威夷州 破產 加州

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