夏威夷火災 災戶律師：電信電力公司有責 設備超載恐是肇因

拉海納居民與商業主的律師表示，電信電力公司也應對茂宜島火災擔負起責任。(美聯社)

參觀「夏威夷電力公司」(Hawaiian Electric Company)存放電線桿與電力設備的倉庫之後，拉海納居民與商業主的律師5日告訴法庭，有線電視與電話公司裝置電線桿與電力設備，可能是調查茂宜島上月毀滅性火災的關鍵，由於超載並發生部分電線桿不穩定，必須分擔災害責任。

據美聯社報導，律師們指出，電纜連接方式對電線桿施加太大張力，導致電線桿於8月8日在強風中傾斜並折斷。火災在拉海納大部分地區延燒，已造成至少115人喪生、超過2000棟建築物被毀。

律師事務所「LippSmith LLP」已向夏威夷州 法院提出針對夏威夷電力公司與茂宜縣的擬議集體訴訟。律師利普史密斯(Graham LippSmith)目前要求法院，將多家電信公司與公共及私人土地擁有人納入最初訴訟。

LippSmith LLP共同創辦人瑪麗貝斯(MaryBeth LippSmith)受訪時表示，在如此嚴重災難中，需要一些時間釐清所有潛在責任方，並將其帶進法庭。截至目前為止的調查，顯示許多一連串失誤共同導致這起可怕的災難。

加州 「太平洋瓦電公司」(PG&E)2019年申請破產 ，原因是該公司長期忽略電網，引發一系列慘痛野火。但是，瑪麗貝斯拒絕在夏威夷電力宣布破產時、尋找更多被告的建議。她認為，應試圖找出多重失誤的根源，以防止未來發生此類悲劇。

除了電力公司倉庫存儲電力設備不當之外，控訴報告內容也指責，電力公司未能在異常強風與乾燥條件下，提前切斷電源，也未能按照2002年國家標準要求，更換太弱且無法承擔風速的老舊電線桿。拉海納部分地區共發生八起火災，並在工作人員維修被擊落電力線時，封鎖疏散路線。

此外，訴訟還試圖追究其他方責任。報告指出，舊木製電線桿倒下時、落在高度易燃植被上，這些植被未受到私人與國有土地所有者的維護，進而「點燃大火並且加劇災難蔓延」。縣府應適當維護植被，並拉響警報以警示民眾，火災正在接近當中。由於訴訟未決且火災調查仍在進行，私人土地所有人拒絕發表評論。

夏威夷電力公司上周承認，其電力線於8月8日上午起火，但指責縣消防人員當時宣布火勢已獲控制，然後離開現場，結果附近又爆發第二場野火，成為美國超過一個世紀以來的最致命火災。面對一系列新訴訟，夏威夷電力公司表示，不對未決訴訟發表評論。