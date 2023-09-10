歷經11年、3任局長 西雅圖警局脫離聯邦監管

聯邦法院6日宣布終結對西雅圖警局11年來的監督。（Getty Images）

在歷經11年、3任局長、賠償超過2億元後，聯邦法官最近裁定，西雅圖 警局已全面且持續遵守聯邦和解協議的大部分條款，因此正式結束其長期被聯邦監管的現況。

聯邦法官羅巴特（James Robart）6日上午舉行聽證會宣布這項具有里程碑意義的消息，表示法院基本上已結束對西雅圖市府和警局的監督，但將保留對警察問責制和群眾管控（包括策略和武力使用）的監督權。不過，他並未提到打算繼續監督這兩個問題多久。

羅巴特明確表示，對西雅圖警局而言，遵守與聯邦在2012年達成的協議裁決（consent decree），是一條曲折且艱難的道路。他借用邱吉爾的名言「開始的結束」（the end of the beginning）表示，西雅圖警局改革的開始已經結束。

參加了聽證會的西雅圖警局局長狄亞茲（Adrian Diaz）說：「這是一個值得慶祝的日子，法官認可了我們的努力。」

西雅圖市長哈雷爾（Bruce Harrell）也發出聲明說：「法官的裁決，是我們警務改革工作中一個重要的里程碑。我很感謝警察同仁們出色的表現，我們才能走到這一步。我也要感謝希望警察能公平、尊重、有效保障每個社區、每個人安全的西雅圖市民們。」

羅巴特保留對警察問責制監督權的原因是，他在2019年發現，西雅圖市議會批准了一份警察合約，但這份合約破壞了市議會於2017年通過的全面問責條例，違反了協議裁決。

這份合約已於2020年到期，但市府和警察工會至今還在談判新合約中。羅巴特5月時曾表示，在市府恢復在舊合約中被破壞的問責條例之前，他不太可能讓警局的責任問題脫離聯邦的監管。

對於電視台播出的戲劇節目經常對警察做出不實的描繪，讓公眾對警察能做和不能做什麼產生誤解，導致警局改革工作變得困難，也影響了警局招募人手的能力，羅巴特深表遺憾。

儘管如此，羅巴特仍給予西雅圖警局和市府高度的讚揚，指出警局過度使用武力的情況已大大減少。西雅圖警局現在有三個獨立的警察監督單位，警察都必須接危機干預和緩和衝突的訓練，大部分的攔檢和拘留也執行得十分妥善。