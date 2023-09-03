夏威夷火災搜救將結束 到底多少人喪生仍未知

夏威夷搜救人員幾乎已完成美國超過一個世紀以來、死傷最嚴重山火的罹難者搜尋，但目前仍不清楚到底有多少人喪生。(美聯社)

夏威夷當局日前表示，夏威夷茂宜島 火災搜救人員幾乎已完成美國超過一個世紀以來、死傷最嚴重的山火 罹難者搜尋，但尚不清楚到底有多少人喪生。

美聯社報導，火災摧毀茂宜島歷史悠久的濱海社區拉海納(Lahaina)三周後，死亡人數已達115人。但仍未知還有多少人仍失蹤。官員們表示，救難人員幾乎已找到任何的可識別遺骸，正將搜查重點轉移至清除危險廢物上，以便恢復地區安全，可讓居民開始返家。

茂宜島緊急管理局臨時局長歐利維拉(Darryl Oliveira)表示，目前已經接近完成搜救與復原任務，並進入下個階段，將由美國環境保護機構進行危險廢物清除。

茂宜島警察局長裴勒提爾(John Pelletier)表示，城市搜救團隊已「完成100%搜救工作」，但拉海納附近海域仍持續進行部分搜查行動。聯邦調查局正沿著4英里長的海岸線，搜尋遠至183公尺的海面區域，但未發現人類遺骸。

茂宜島警方已收到110起失蹤人口通報，其中有超過50起仍在積極處理當中。儘管最初的土地搜查已完成，但當局可能利用失蹤人口報告的詳細資料，進行再次搜查。他呼籲「信任與耐心」，官員們持續辨認遺骸並清查失蹤人員名單。截至目前，當局已確認並通知45名遇難者的家人。他們也自120人身上採集DNA來識別死者身分，並繼續查看更多取樣。

環保局團隊將開始進行手動搜尋，並清除油漆、殺蟲劑及電池等危險材料。環保局事故指揮官卡拉諾葛(Steve Calanog)指出，拉海納有大量鋰離子太陽能儲能電池，當局將其視為未爆炸彈。團隊也將清除大塊石綿材料，灰燼中的任何石綿都將在下一階段進行清除。

環保局將在火山灰上噴灑一種名為「Soiltac」黏合劑，以防止石綿落入海中。該物質「無毒、可生物分解並對海洋安全」，會於兩到三個月內分解。

環保單位也已將25名文化觀察人員納入團隊，因此，該機構會在這座1800年前曾是前夏威夷王國首都、夏威夷酋長幾個世紀以來的居住地，「謹慎、敬畏並尊重地進行工作。」環保局在新聞稿表示，清除有害物質可能需長達數月時間，但也可能更早完成。

8月8日茂宜島火勢展開時，茂宜縣並沒有拉響緊急警報警告居民。剛接任茂宜島緊急管理局臨時局長歐利維拉指出，夏威夷山火之前從未使用過警報器，但他表示，茂宜島、夏威夷州 與其他縣將制定有關警示通報的新協議。