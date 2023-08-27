夏威夷佛光山住持依宏法師 赴茂宜島捐款賑災

夏威夷佛光山住持依宏法師(左二)與同行信眾致贈救災金給茂宜島食物銀行。（夏威夷佛光山提供）

夏威夷 佛光山在8月圓滿梁皇法會後，即刻在依宏法師的帶領下組織了一支慰問團赴茂宜島 救災，此趟賑災之旅是由譚小梅安排，林佩玲督導、仝汪文娟會長和黃惠筠理事同行，於23日星期三上午搭機前往茂宜島，一下飛機即展開慰問、拜訪、捐款與採訪等一連串的活動。

一行人首先抵達日本淨土宗佛教寺院(Jodo Mission)，這座寺院建於1912年，超過百年歷史，屬於當地重要歷史古蹟 。火災發生時，高齡住持Rev. Gensho Hara和夫人幸運逃離火災現場，目前居住在兒子處，他的兒子Rev. John Hara也是淨土宗住持，對佛光山到訪感到歡喜與感恩。在述說災情時，Rev. Gensho Hara表示，眼看寺院在火海中付之一炬，心中的悲動與不捨更是溢於言表。佛經中的萬法皆空，世事無常，沒有什麼比此時更能深刻的體悟了。

慰問團接著前往楚女士、溫蒂（Wendy Keanini）和蒂娜（Deanna Cabatingan）三個受災戶家。楚女士說，這個災難讓她深刻體悟到信仰的力量和重要，平日信仰觀世音菩薩的她，在逃難時心中一直默念著觀世音菩薩，幸運的逃離火海。

溫蒂和蒂娜的父母在此次災難中失去了所有的財產，心中的悲痛不難想像。溫蒂的父母在敍述當天情形時仍心有餘悸，用「逃命」兩字來形容。依宏法師為他們祈福默禱，安慰並開示：「此時此刻更要建立信仰，物質雖然損失，精神和健康更重要。活著就有希望、活著就有力量，大家一起努力加油。」稍後拜訪災區居民提供熱食的城市教堂，對他們的善行表示讚揚並承諾會對這項活動表達支持。

當日下午，依宏法師一行拜訪前任市長助理Rod Atone先生，他對社區十分熟悉與了解。也肯定佛光山、茂宜島食物銀行和依姆瓦家庭服務(IMUA Family Servies)的捐款，認為捐款很實用也具有時效。他同時提供了許多寶貴意見和救災組織名單。

前往災區途中，沿路滿目瘡痍的廢墟，讓法師一路念佛回向給受難者。慰問團在進入重災區時，見到一戶完整無損的房子矗立在廢墟中，形成強烈的對比，這也是小梅師姐的家，同行人都感到不可思議。眾人進到房子時看到小梅師姐供奉超過20年的觀世音菩薩，大家在法師帶領下，一起在菩薩前誦念大悲咒和心經，為所有受災受難者祈福祝禱。師姐稍後分享了她多年學佛修行的受益，感恩並發願要繼續行善和弘揚佛法，以回報諸佛菩薩對她的加持和庇佑。

下午5時30分，茂宜島救災行程告一段落，一行人滿截著期許和願望搭機回到歐胡島，並把此行見聞分享給眾人，也期望見者聞者皆發菩提心，同證如來法身。