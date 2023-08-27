火災後遭「極端汙染」 縣府官員：茂宜島飲用水 不安全

茂宜島拉海納與上庫拉地區的數百個家庭已被告知，盡量減少與自來水接觸。縣府當局告訴民眾，使用瓶裝水以滿足所有生活需求，或是利用被運到靠近火災點的水灌車裝水。(Getty Images)

夏威夷州 茂宜縣(Maui County)日前在社交媒體Instagram發布訊息，茂宜島 被燒毀地區民眾不應嘗試飲用過濾自來水，因為沒有方法確保其安全性。茂宜島大火導致數百根水管道遭到損壞，喪失原可阻擋有毒化學物質、金屬與細菌進入水管的管線壓力。

根據「美聯社」報導，包括Brita過濾器、連接冰箱或水槽的濾水設備，甚至是強大的整個住宅過濾系統，都不太可能解決火災後可能發生的「極端汙染」(extreme contamination)。

普渡大學研究員、城市野火與水汙染問題專家惠特(Andrew Whelton)表示，過濾器可能清除部分雜質，但也會立即產生嚴重的毒性。愛荷華大學土木與環境工程教授茨維爾尼(David Cwiertny)指出，即使這些水管位在地下，也可自外部吸入受到汙染的髒水。

茂宜島拉海納(Lahaina)及上庫拉(Upper Kula)地區的數百個家庭已被告知，盡量減少與自來水接觸，包括淋浴。目前，縣府當局告訴民眾，使用瓶裝水以滿足所有生活需求，或是利用被運到靠近火災點的水灌車裝運的水。

夏威夷州衛生和環境健康部門要求為大多數民眾供水的茂宜縣，進行23種化學物質檢查，這些僅是聯邦政府設定飲用水限制標準的部分內容。

直到幾年前，野火僅被認為會汙染飲用水源頭，例如當火山灰流入河流或水庫時。加州 塔布斯大火(Tubbs Fire)與坎普大火(Camp Fire)2017年摧毀Paradise城市，官員們起初並不了解塵霧與化學物質已透過破裂與融化的水管、滲入水中，因此採取火災後的標準做法：告知民眾在使用水前，先將其煮沸。但是，出於對苯汙染的擔憂，自來水公司隨後更改指令，並告訴民眾避免用水。

除了自來水的苯汙染之外，茂宜島最近還發現新汙染物。夏威夷州政府要求茂宜縣測試揮發性化學物質，即通常在空氣中傳播的物質和其他「半揮發性」(semi-volatile)化合物，這些物質也會污染受損水管。若是火勢延及水井附近，可能會損壞防止碎片進入的水井蓋，塑膠蓋甚至會融化，向水井釋放有害煙霧。

專家警告，完全恢復安全用水需要很長時間。惠特提醒，任何人在反覆確認不存在構成健康風險汙染之前，不要貿然做出取消用水安全命令的決定。