公僕周休3天不減薪 華州聖胡安縣議會通過

華盛頓州聖胡安島縣議會通過公務員一周工作四天的新政策。（Getty Images）

華盛頓州聖胡安縣（San Juan County）通過一項政策，讓當地部分公務員改為一周上班四天，而且薪水維持不變，這是美國目前少數通過這項政策的縣之一。

在聖胡安縣官員與代表包括護士、環境管理員、道路維修團隊、公園員工等公務員的工會進行談判後，縣議會22日一致投票 通過這項措施。上述各類公務員占聖胡安縣公務員勞動力的70%，但縣警局雇員和經理則不受影響。

聖胡安縣是一個群島縣，擁有的島嶼包括聖胡安島（San Juan）、歐卡斯島（Orcas）、羅佩茲島（Lopez）和蕭島（Shaw），人口約1萬8000人，是美國最先放棄每周工作40小時制的縣之一。官員表示，為了控制預算 、解決人員配置問題、提供雇員更多私人時間，他們正在做出改變。

工會最初提出加薪要求，以抵銷多年的通貨膨脹。官員稱，透過支付大約相同的薪水，但減少雇員工作時數，將大幅提高雇員的時薪，縣政府也無需提高稅率徵稅，並希望在此過程中，能吸引更多追求工作與生活平衡的求職者。

縣府經理湯姆斯（Mike Thomas）說：「我們知道，我們必須找到一個可以為雇員加薪的方法，但我們不願向納稅人徵收更多稅金，除非萬不得已。」

官員表示，改為每周工作四天後，雇員將有更多集中的時間去遠足、當志工、和家人出遊等，也不必再為了前往美國內地處理事務而請假，這應該可提高他們的生產力。

縣議會主席沃爾夫（Cindy Wolf）發出聲明說：「每周工作32小時，無論從財務還是社會的角度來看，都是負責任的作法。這項改變可以讓我們的雇員在不中斷工作的情況下，完成對個人和社區福祉而言都很重要的事。」

被問到減少雇員工作時間是否會減少服務時，官員表示，該縣目前沒有取消任何公共服務，雖然一些部門的開放時間可能會有所縮短。相反地，他們認為，縮短工時將使員工的工作效率更高，這個看法是根據有關這一主題的研究報告結果得出的。

不過，湯姆斯表示，每周工作32小時並不適用於緊急情況。

官員表示，該縣有10%到15%的長期職缺，使各部門工作難以準時完成。此外，聖胡安縣約15%的雇員將在未來3年內符合退休 資格，招聘新雇員會十分困難，因為聖胡安縣地處偏遠，只能透過渡輪、私人船隻或飛機到達。

工會上周已批准了這項新安排，新工作時間將從10月開始生效。