稱「不後悔沒啟動警報」挨轟 茂宜緊急事故局長下台

茂伊島大火是美國近一個多世紀以來，最嚴重的山火，原因正在調查中。(美聯社)

夏州茂宜島 縣緊急事故管理局首長安達雅(Herman Andaya)因在火災期間未啟動警報而遭質疑，他先前曾表示並未後悔沒使用警報器告知居民注意野火，但隨後於17日突然以健康因素請辭獲准。茂宜島縣在臉書宣布辭職消息，市長畢森(Richard Bissen)接受安達雅的辭職，立即生效。

安達雅未啟動警報的決定，加上水資源短缺阻礙消防人員行動、逃生路線被車輛堵塞，引發許多居民的強烈抨擊。未能啟動警報器已成為一個潛在的可能失誤，美聯社報導指出，此舉加劇了一連串聯絡通訊問題。

畢森聲明表示，鑒於面臨危機的嚴重性，團隊將盡快安排人選擔任緊急管理機構的關鍵職位。

安達雅在辭職前一天，曾為火勢肆虐時未啟動警報的決定進行辯護。夏威夷擁有號稱是全世界最大的戶外警報系統。安達雅說，擔心海嘯警報響起，民眾會去mauka，意思為夏威夷語中的內陸或山區，「若是這樣，那麼他們就走入火裡了。」

夏威夷警報系統是1946年海嘯導致大島超過150人喪生後所建立，也可用於發出火災警報。

安達雅原定於17日參加茂宜島消防與公共安全委員會議，但會議被取消。先前，他曾捍衛自己從2017年以來擔任此職務的資格，表示自己並非被任命，而是經過審查並參加公務員考試，且接受豐富經驗的緊急管理部門人員面試上任的。他此前曾任茂宜縣住房與民眾事務部門副主任，並擔任茂宜縣前市長荒川(Alan Arakawa)幕僚長長達11年。

夏威夷總檢察長羅佩茲(Anne Lopez)聲明指出，外部組織將對政府因應措施進行公正獨立審查，施行任何必要的改正行動，並為未來應急處理做準備。她補充說，調查可能需要數月時間。

目前因火災而流離失所居民，正準備進入可容納他們至少到明年春天的旅館。美國紅十字會災難行動部門主管凱斯曼(Brad Kieserman)表示，當局期望於下周之前，清空擁擠且不舒服的集體避難所。紅十字會與旅館的合約將持續至少七個月，並可延長。住宿服務將提供食物、資源、財務援助與其他災難救助。

夏威夷州 長格林(Gov. Josh Green)表示，至少有1000個旅館房間將被預留，提供援助。此外，AirBnB非營利部門將提供1000人住宿。

此次茂宜島大火，是美國近一個多世紀以來，最嚴重的山火 ，原因正在調查中。根據美聯社分析聯邦緊急管理機構紀錄，夏威夷正面臨越來越大災害風險，其中以野火災害增長最快。