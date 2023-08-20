台美供應鏈論壇 台經長：互補共創雙贏

台灣經濟部長王美花（右二）出席APEC能源部長會議期間，參加美國「國家亞洲研究院」舉辦的台美供應鏈及經貿合作論壇。（圖：台灣經濟部提供）

台美關係日益緊密，台灣經濟部長王美花出席APEC能源部長會議期間，參加美國「國家亞洲研究院(NBR)」14日舉辦的台美供應鏈 及經貿合作論壇，分享台灣對跨國供應鏈韌性看法及未來期許。台灣與美國在半導體供應鏈的優勢互補，彼此合作可創造最大利益，且台灣擁有政治穩定、科技實力卓越等優勢，是全球供應鏈的最佳助攻手。

王美花在論壇中表示，長期以來，美國與台灣各自在半導體晶片 設計及生產領域各擅勝場，台灣能為美國晶片設計客戶生產最具競爭力的產品，是台美合作的勝利方程式。

雖然過去幾年台海安全問題成為全球關注焦點，但王美花強調，50年來台灣所發展的半導體聚落優勢是不可複製的，即使台灣企業為了就近服務客戶、技術合作等考量進行全球布局，強化供應鏈韌性，但依然在台研發最先進技術，堅持深耕台灣。

王美花表示，台灣就像晶片，雖然小巧卻非常重要，在疫情 期間車用晶片短缺，以及AI與高速運算等下世代先進科技日興，更凸顯台灣在半導體供應鏈的關鍵角色。台灣業者提供全球客戶先進技術與高效製程，加上台灣半導體產業聚落連結緊密，可提供即時的相互支援，持續研發最先進製程技術，以做為全球供應鏈最佳助攻手，並與美國組成台美產業夢幻隊，攜手共同成長。

本次論壇包括華盛頓州副州長Denny Heck及美國各界重要學者、智庫逾百人與會，與會者肯定台美21世紀貿易倡議的洽簽，不只深化台美雙邊經貿關係，更代表台美共享民主自由價值與情誼，同時讚揚台灣在半導體產業的關鍵地位與貢獻，期許台美雙方持續針對共同強化供應鏈韌性，強化經貿與各面向領域之交流，持續深化台美雙方關係。