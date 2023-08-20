我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

台美供應鏈論壇 台經長：互補共創雙贏

記者江碩涵／西雅圖報導
台灣經濟部長王美花（右二）出席APEC能源部長會議期間，參加美國「國家亞洲研究院」舉辦的台美供應鏈及經貿合作論壇。（圖：台灣經濟部提供）
台灣經濟部長王美花（右二）出席APEC能源部長會議期間，參加美國「國家亞洲研究院」舉辦的台美供應鏈及經貿合作論壇。（圖：台灣經濟部提供）

台美關係日益緊密，台灣經濟部長王美花出席APEC能源部長會議期間，參加美國「國家亞洲研究院(NBR)」14日舉辦的台美供應鏈及經貿合作論壇，分享台灣對跨國供應鏈韌性看法及未來期許。台灣與美國在半導體供應鏈的優勢互補，彼此合作可創造最大利益，且台灣擁有政治穩定、科技實力卓越等優勢，是全球供應鏈的最佳助攻手。

王美花在論壇中表示，長期以來，美國與台灣各自在半導體晶片設計及生產領域各擅勝場，台灣能為美國晶片設計客戶生產最具競爭力的產品，是台美合作的勝利方程式。

雖然過去幾年台海安全問題成為全球關注焦點，但王美花強調，50年來台灣所發展的半導體聚落優勢是不可複製的，即使台灣企業為了就近服務客戶、技術合作等考量進行全球布局，強化供應鏈韌性，但依然在台研發最先進技術，堅持深耕台灣。

王美花表示，台灣就像晶片，雖然小巧卻非常重要，在疫情期間車用晶片短缺，以及AI與高速運算等下世代先進科技日興，更凸顯台灣在半導體供應鏈的關鍵角色。台灣業者提供全球客戶先進技術與高效製程，加上台灣半導體產業聚落連結緊密，可提供即時的相互支援，持續研發最先進製程技術，以做為全球供應鏈最佳助攻手，並與美國組成台美產業夢幻隊，攜手共同成長。

本次論壇包括華盛頓州副州長Denny Heck及美國各界重要學者、智庫逾百人與會，與會者肯定台美21世紀貿易倡議的洽簽，不只深化台美雙邊經貿關係，更代表台美共享民主自由價值與情誼，同時讚揚台灣在半導體產業的關鍵地位與貢獻，期許台美雙方持續針對共同強化供應鏈韌性，強化經貿與各面向領域之交流，持續深化台美雙方關係。

供應鏈 晶片 疫情

上一則

休士頓中央市場 舉辦辣椒嘉年華

下一則

德州華男突癱瘓 妻兒頓失依靠

延伸閱讀

拜登期待秋季會習近平 延續峇里島對話

拜登期待秋季會習近平 延續峇里島對話
還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
恆大集團：向美國法院提出的申請 不涉及破產

恆大集團：向美國法院提出的申請 不涉及破產

熱門新聞

美國德州一名11歲女孩日前獨自在家中遭到性侵勒斃，死前曾傳訊警告父親有人在敲門。（影片截圖）

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

2023-08-17 12:25
UPS送貨司機年薪即將調升到17萬元。(路透)

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

2023-08-16 10:07
夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

2023-08-18 07:29
華人黃彥銘出差工作突發中風被直升機緊急送往醫院。（取自Gofundme）

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

2023-08-19 19:49
由於紐約機場塔台人力短缺，FAA繼續允許航空公司減少航班數量因應。(特派員黃惠玲／攝影)

預期航班減少 飛紐約、華府機票將更貴

2023-08-15 09:42
附近住家的RING系統錄下了爆炸的一刻。(截自影片)

賓州匹茲堡民宅離奇爆炸 烈焰衝天 5死

2023-08-14 16:47

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水