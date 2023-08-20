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富人搬離金恩縣 首選猶他州薩米特縣

編譯廖宜怡／綜合報導
搬到猶他州薩米特縣的金恩縣家庭的平均年收入為52萬6000元，為美國各縣中最高。圖為薩米特的滑雪聖地帕克市。（Getty Images）
搬到猶他州薩米特縣的金恩縣家庭的平均年收入為52萬6000元，為美國各縣中最高。圖為薩米特的滑雪聖地帕克市。（Getty Images）

為了了解金恩縣（King County）最富裕的居民在新冠疫情期間都搬往何處，西雅圖時報（Seattle Times）進行了一項分析調查。

西雅圖時報查閱了國稅局2020年到2021年的最新縣際人口遷移數據，這是疫情爆發初期和遠距工作方式興起的時期，人們的遷移模式在這段期間內發生了明顯的變化，一些人選擇從人口稠密的都會區搬到郊區或農村地區居住。

西雅圖時報根據國稅局數據，計算出遷往美國其他縣的金恩縣家庭的平均年收入，依照高低列出前15名。但要注意的是，為了保護個人隱私，國稅局僅提供至少有20個家庭申報遷入的縣的資料，因此，這個排行榜並不包括遷入家庭數量少於20戶的縣。

或許有人認為，離開金恩縣的富裕居民可能會選擇搬往較溫暖的地方，但分析結果顯示，出走家庭平均年收入最高的目的地，是比大西雅圖地區更冷的猶他州薩米特縣（Summit County）。

儘管如此，對喜歡滑雪的人來說，薩米特縣是一個非常適合居住的地方，因為這裡有著名的滑雪聖地帕克市（Park City），也是猶他州最富裕的城市。根據分析，有25個家庭從金恩縣搬到薩米特縣，他們的平均年收入為52萬6000元。

排名第二的是紐澤西州聯合縣（Union County），有20個金恩縣家庭遷入，他們的平均年收入為47萬9000元。聯合縣鄰近紐約市，境內還有紐澤西州一些最富裕的城鎮。

美國東岸三個富裕郊區縣也躋身前15名，包括費城附近的賓州蒙哥馬利縣（Montgomery County）、華盛頓特區旁的維吉尼亞州阿靈頓縣（Arlington County）和波士頓北邊的艾塞克斯縣（Essex County）。

富裕人士也喜歡陽光和海灘，因此讓佛州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade County）排名第三，它也是美國人口最多的十個縣之一，人口超過260萬。邁阿密-戴德縣吸引了金恩縣222個家庭遷入，他們的平均年收入為38萬8000元。

除了邁阿密-戴德縣，佛州還有其他三縣上榜，它們是橙縣（Orange County）、棕櫚灘縣（Palm Beach County）和布勞沃德縣（Broward County）。值得注意的是，和華盛頓一樣，佛州也不徵收所得稅，這可能是吸引許多金恩縣富裕家庭移居的原因之一。

前15名中較令人意外的是排名第10的加州聖馬刁縣（San Mateo County），也是加州唯一上榜的縣，它吸引了259個金恩縣家庭遷入，他們的平均年收入為23萬5000元。

西雅圖 佛州 國稅局

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