美機師夏威夷度假遇野火 自願駕機助300旅客脫困

聯合航空機師艾克爾坎普和家人赴夏威夷度假遇上茂宜島野火，他及時伸援駕機，讓家人及300名旅客安全回到美國本土。（取材自CBS網頁cbsnews.com）

聯合航空（United Airlines）機師艾克爾坎普（Vince Eckelkamp）和家人赴夏威夷度假，意外遇上茂宜島（Maui）世紀野火，原定返程航班誤點達33小時。他及時伸援駕機，讓家人及300名旅客安全回到美國本土。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，艾克爾坎普的妻子凱西（Kathy）對於丈夫願意挺身相助感到動容，「我們的朋友和家人一直稱他為英雄，這就是我嫁的男人，這就是他的為人」。

這一切都始於8日一早，當時這家人正準備離開飯店前往茂宜島的卡胡魯伊（Kahului）機場。啟程前，有人警告他們經過沿海小鎮拉海納（Lahaina）時務必小心。結果艾克爾坎普一家所見情景令他們永生難忘。

凱西說：「這太瘋狂了，電線倒塌、樹木倒塌，有幾個人走在路上，大量沙子、瓦礫和屋瓦落在他們身上，我們好像處在一個漩渦裡。」

女兒凱莉（Kallie）在得知他們逃過最糟的情況後，為自己感到慶幸。「火災發生前幾小時，我們還在（拉海納的）前街（Front Street）上，想到這點真是太可怕了…如果再待幾個小時，我們可能就會身陷火海。」

這家人原訂搭乘的航班被取消，等到第2天再次安排航班時，卻沒有機師能飛。艾克爾坎普於是向航空公司表明他能幫忙。

他說：「我接到了機組員辦公室的電話，因為他們知道我能飛。我曾提議要加入增援，但當時他們拒絕了；不過這次我能幫忙，因為如果沒有人自願，這個航班就會被取消，原因是沒有其他機師了。」

當時仍有數以千計旅客滯留茂宜島，艾克爾坎普一家人協助至少300人脫困。

聯合航空退還了艾克爾坎普原本購買機票的費用，因為他自願在休假時銷假駕駛這架航班。

聯合航空表示，拉海納發生致命野火後，他們已將1萬1000名旅客載離茂宜島，並將美國紅十字會（Red Cross）、世界中央廚房（World Central Kitchen）和空運連結賑災物流基金會（Airlink）的緊急救難人員運往該島。

法新社報導，上週肆虐茂宜島的火災，已成為美國一世紀以來最致命的野火。在遭到摧毀的拉海納，搜救人員在破瓦頹垣中搜索受難者的工作，至今僅完成1/4。

夏威夷州 州長葛林（Josh Green）表示，隨著救難人員帶著尋屍犬在數以百計的房屋和燒毀的車輛中持續搜尋，肯定會尋獲更多死者。

他14日在記者會中表示：「目前已確認有99人死亡」。他稍早接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時並警告，「在未來10天內，這個數字可能再翻一倍」。