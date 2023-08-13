我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

夏威夷野火「燒到對街才知出事」居民控政府應變失靈

中央社／夏威夷州拉海納12日綜合外電報導
夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納。(Getty Images)
夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納。(Getty Images)

猛烈的野火讓夏威夷一座城鎮化為灰燼，目前確認至少有89人不幸罹難，是美國逾100年來喪生人數最多的野火災情，外界對官員因應措施的憤怒情緒正逐漸沸騰。

法新社報導，根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。

由於許多居民表示災難發生前並未接獲警告，夏威夷當局已著手對火災應變作為展開調查。

居民利德（Vilma Reed）告訴法新社：「我們後面的山起火燃燒，卻沒有半個人跟我們說。你知道我們是什麼時候發現失火的嗎？當火已經燒到我們對街的時候。」

屋子遭大火摧毀的利德說，她現在靠救濟品和陌生人的善心維生。

居民逾1萬2000人、曾為夏威夷王室故居的拉海納（Lahaina）如今淪為廢墟，鎮上熱鬧的旅館和餐廳也化為灰燼。

夏威夷州州長葛林（Josh Green）今天向記者表示，證實的罹難人數會持續攀升。

他說：「已經統計的罹難人數為89人，還會持續攀升，我們希望各位做好心理準備。」

據路透報導，最新罹難者人數超越了2018年在加州天堂鎮（Paradise）野火災情中殞命的85人，也是1918年明尼蘇達州和威斯康辛州「克洛凱」（Cloquet）野火肆虐導致453人喪命以來，最高的野火罹難人數。

夏威夷州 加州 明尼蘇達州

上一則

最高時速205哩 休士頓-達拉斯擬建子彈列車

延伸閱讀

茂宜野火狂燒五天 至少奪89命 拉海納「滅鎮」

茂宜野火狂燒五天 至少奪89命 拉海納「滅鎮」
宛如世界末日…野火吞噬拉海納 他們跳海撿回一命

宛如世界末日…野火吞噬拉海納 他們跳海撿回一命
夏威夷野火增至89死 超過2018年北加州山火 百年死傷最慘重

夏威夷野火增至89死 超過2018年北加州山火 百年死傷最慘重
夏威夷野火已知80死恐再攀升 重建成本估達55億元

夏威夷野火已知80死恐再攀升 重建成本估達55億元

熱門新聞

短時間內喝下過量水，恐將導致水中毒。(pexels)

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

2023-08-08 09:58
芝城西北郊水晶湖市9日清晨發生4死1重傷的亞裔家庭暴力案。(美聯社)

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

2023-08-11 10:57
費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
97歲的歐仲良(前)很開心兒子歐國雄(後)終於可以卸下餐館重擔，享受退休生活。(特派員黃惠玲／攝影)

老店消失 芝華埠七寶熄燈 經典鮮蝦雲吞麵將成歷史

2023-08-09 11:28
芝加哥一名8歲女童日前在自家門口騎著滑板車，未料住在對面的43歲男性鄰居覺得太吵，竟直接朝女童頭部開槍，導致女童傷重不治。(取材自abc7chicago影片截圖)

嫌8歲女童騎滑板車太吵 鄰居竟「爆頭」槍殺她

2023-08-08 03:09
涉及明尼蘇達州佛洛伊德遭警跪殺案的亞裔警察邵都，7日由法官裁決判關4年9個月。(美聯社)

佛洛伊德案亞裔警堅不認罪 反遭法官重判57個月

2023-08-07 16:27

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注