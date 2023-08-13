夏威夷野火「燒到對街才知出事」居民控政府應變失靈

夏威夷茂宜島野火吞噬歷史小鎮拉海納。(Getty Images)

猛烈的野火讓夏威夷一座城鎮化為灰燼，目前確認至少有89人不幸罹難，是美國逾100年來喪生人數最多的野火災情，外界對官員因應措施的憤怒情緒正逐漸沸騰。

法新社報導，根據官方估計，惡火吞噬拉海納，導致超過2200個建物受損或付之一炬，損失金額高達55億美元，成千上萬人無家可歸。

由於許多居民表示災難發生前並未接獲警告，夏威夷當局已著手對火災應變作為展開調查。

居民利德（Vilma Reed）告訴法新社：「我們後面的山起火燃燒，卻沒有半個人跟我們說。你知道我們是什麼時候發現失火的嗎？當火已經燒到我們對街的時候。」

屋子遭大火摧毀的利德說，她現在靠救濟品和陌生人的善心維生。

居民逾1萬2000人、曾為夏威夷王室故居的拉海納（Lahaina）如今淪為廢墟，鎮上熱鬧的旅館和餐廳也化為灰燼。

夏威夷州 州長葛林（Josh Green）今天向記者表示，證實的罹難人數會持續攀升。

他說：「已經統計的罹難人數為89人，還會持續攀升，我們希望各位做好心理準備。」

據路透報導，最新罹難者人數超越了2018年在加州 天堂鎮（Paradise）野火災情中殞命的85人，也是1918年明尼蘇達州 和威斯康辛州「克洛凱」（Cloquet）野火肆虐導致453人喪命以來，最高的野火罹難人數。