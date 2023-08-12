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夏威夷野火已知80死恐再攀升 重建成本估達55億元

中央社／夏威夷卡胡魯伊島12日綜合外電報導
夏威夷州茂宜島88日發生野火，大火迅速蔓延，吞噬了西北部海濱小鎮拉海納。(新華社)
夏威夷州茂宜島88日發生野火，大火迅速蔓延，吞噬了西北部海濱小鎮拉海納。(新華社)

夏威夷茂宜島野火造成的災害規模日益明朗，官員今天警告，罹難人數恐自目前已知的80人進一步攀升，重建成本估計將達55億元。

路透報導，官員表示，搜救隊目前仍帶著搜救犬在拉海納鎮（Lahaina）燒焦的廢墟中搜尋更多的罹難者。

根據聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency, FEMA）資料，野火迅速蔓延下，燒毀了1000多座建築，幾乎夷平整個城鎮，重建這個歷史悠久的度假小鎮的成本估計將達55億美元。

官員並矢言將檢討該州的警報系統。

茂宜島各地都設有警報器，最初目的就是要提前針對天災示警，但這次卻沒響；除此之外，大規模的停電和斷訊也切斷了其他的示警管道。

檢察總長羅培茲（Anne Lopez）已針對野火爆發之前以及火災期間的決策過程展開調查；夏威夷州長葛林（Josh Green）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，他已授權對緊急應變系統進行全面性檢討。

當地官員表示，一連串惡夢般的因素，導致他們幾乎無法與通常負責發布警報和進行疏散的緊急應變管理單位進行即時性協調，這些因素包括通訊網絡故障、近海颶風帶來的強烈陣風，以及數十英里外的另一場野火等。

8日爆發的野火已成為夏威夷州史上最致命的天災，超越1960年，也就是夏威夷正式成為美國第50個州的隔年，大島（Big Island）海嘯造成的61死。

夏威夷州 茂宜島

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