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山火重創夏州 如何申請保險索賠？

編譯組／綜合報導
「美國財產傷亡保險協會」表示，大火發生時，牢記首要是遵守任何疏散命令並確保自身安全，然後再來擔心如何聯絡保險公司。(Getty Images)
「美國財產傷亡保險協會」表示，大火發生時，牢記首要是遵守任何疏散命令並確保自身安全，然後再來擔心如何聯絡保險公司。(Getty Images)

颶風「朵拉」(Hurricane Dora)引發的夏威夷茂宜島致命山火，摧毀了拉海納鎮(Lahaina)，消防員仍繼續與致命大火搏鬥，許多居民將很快開始提出保險索賠，期望可收回房屋、財產與業務損失。

根據夏威夷電視台「Khon2報導」，「美國財產傷亡保險協會」(American Property Casualty Insurance Association，簡稱APCIA)表示，重要的是，大火發生時，牢記首要是遵守任何疏散命令並確保自身安全，然後再來擔心如何聯絡保險公司。

確保安全之後，第一個步驟是聯絡保險公司以啟動索賠流程。值得注意的是，無須等到回家後才打電話，或透過保險公司網站聯繫。APCIA指出，若房屋受損，第一件重要的事，就是向保險公司詢問有關臨時住所，保險公司可能會承擔臨時庇護所支出，以及房屋重建過程的住房費用。

APCIA財產與環境副總裁柯林斯(Karen Collins)在新聞稿表示，保險公司已準備好為夏威夷居民與遊客提供協助。目前聯絡有限，但保險公司已準備在取得保單持有人聯繫後，立即開始進行索賠動作。

APCIA建議流離失所的租戶與房主保留旅館與餐飲收據，因為保險公司也可能為自身房屋無法居住的客戶、支付額外生活費用。保險索賠流程的下一步，是與理賠員合作，他們可回答具體問題，給出損失估計並解決索賠。保險公司建議所有居民與商家，保存所有重要文件，包括保險單。

APCIA鼓勵所有受到大火影響居民，聯絡保險公司提出索賠，並提供以下有關車輛、船隻、業務、屋主與旅遊保險注意事項：

1. 聯絡保險公司開始索賠流程。所有保單持有人應聯絡保險公司。

2. 若居民擁有汽車在大火中被摧毀、並且擁有全險，將可提供索賠，享受保單的好處。

3. 若居民擁有船隻因大火受損或被毀壞，可連絡船隻保險公司提出索賠。

4. 擁有商業財產保險的商家，應列出損毀庫存清單。若商家因大火或斷電而關閉，保險可能會提供營業中斷保險。

5. 屋主可與保險公司討論臨時住房的承保範圍。保險可能立即支付臨時住處費用，若房產受損，保險有助於支付重建期間住房費用。若房屋受損無法居住，屋主與租戶保險政策通常提供額外生活支出，切記保留旅館與餐飲收據。若房屋對外出租，依據保單保險範圍，房屋維修期間租金收入損失，也可進行索賠。

6. 在大火所在地茂伊島的遊客，已被要求搬至其他島嶼或返家，若購買旅行保險者，可連繫保險公司尋求協助，並確保索賠所需文件。保存好收據以便保險公司支付額外支出。

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