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職缺供過於求 華盛頓就業強勁

編譯廖宜怡／綜合報導
經過通貨膨脹和科技業裁員，華盛頓州目前的就業機會供過於求。（Getty Images）
經過通貨膨脹和科技業裁員，華盛頓州目前的就業機會供過於求。（Getty Images）

儘管過去一年出現破紀錄的通貨膨脹率和科技界大規模裁員潮，引發了經濟衰退的憂慮，但事實是，華盛頓州就業市場依然強勁。

根據勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）公布的最新數據，雖然華盛頓州5月時的職缺數量略有減少，但雇用人數有所增加，而且勞工離職率也放緩。

華盛頓大學艾文斯公共政策學院（Evans School of Public Policy）經濟學家維格多（Jacob Vigdor）說：「至少華盛頓州目前的勞動力流失率低於美國其他地區。」

根據紀錄，華盛頓州5月有18萬9000個職缺，比4月少了2萬4000個，但是5月企業雇用總人數為15萬2000人，仍高於當月辭職或被解雇的人數12萬2000人。

維格多說：「這意味著我們的勞動力正在成長，就職人數多於離職人數，所以看起來華盛頓州的就業情況正在好轉。」

維格多解釋，就業市場工作的流失經常伴隨著混亂，新冠疫情是嚴重的混亂，回復正常生活也是一種混亂。例如，隨著愈來愈多人恢復親自購物，一些送貨員可能會被解雇；一些在疫情期間放緩招聘的公司，現在也開始重新招聘。

維格多說：「目前的流失率，加上仍然相當健康的職缺數量和雇用率，說明我們的就業市場正在恢復正常。」他還補充，現在的經濟與2019年有許多相似之處。

截至今年6月，華盛頓州的失業率雖然仍是美國最高的州之一，但低於2022年。由於每職缺失業人數比率不到一人，代表工作機會數量大於求職人數。

維格多說：「西雅圖地區與其他地區最大的區別在於科技業受到干擾，這個行業的就業市場可能會比從前疲軟。我仍然認為，如果你懂得編寫程式，想在本地找到工作並不難，儘管現在的薪水可能沒有四年前那麼高。」

在其他方面，服務業的就業人數和薪資增幅目前在華盛頓州名列前茅，但飯店旅遊業和飲食業仍然很難招聘到員工。

維格多說：「部分原因是西雅圖的生活成本太高，即使商家以時薪20元雇用員工，這些員工很快就會發現，時薪20元並不容易過日子。」

華盛頓州 就業 疫情

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