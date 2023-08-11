影／「就像在下火雨」 夏威夷州茂宜島居民憶世界末日般景象

肆虐美國夏威夷州茂宜島的野火已經持續了幾天，西岸拉海納鎮臨海街幾乎全毀。一位試圖跟大火搏鬥以搶救住處的當地居民告訴記者，當時景象「看上去就像在下火雨」。（照片翻攝：FACEBOOK / Bosco JR Bae）

肆虐美國夏威夷州 茂宜島的野火已經持續了幾天，死亡人數10日晚間已經上升到至少55人，失蹤人數仍然不明，西岸拉海納鎮（Lahaina Town）臨海街幾乎全毀。一位曾試圖跟大火搏鬥以搶救住處的當地居民說，當時景象「看上去就像在下火雨」。

CNN報導，美國空軍退伍軍人博斯科．JR．裴（Bosco JR Bae）雖然剛來到夏威夷，卻仍冒著生命危險，試圖挽救他在拉海納住的公寓不會遭到熊熊大火焚毀。他運用了學得的生存技能，用濕毛巾遮住臉龐，抓起消防水帶，盡可能阻止火勢蔓延，「所有東西都著火了，我一度不得不待在地面，等候濃煙的散去」。

博斯科．裴與朋友跟大火奮戰了好幾個鐘頭，直到火勢變得太猛烈而無法處理，「風把餘火吹得那麼遠，看上去就像正在下火雨」。

當兩人最終在當地時間8日晚間8時左右撤退時，已經來不及搶回任何財物。博斯科．裴告訴記者，「我們好像是最後離開的兩個，沒看到其他人了」，他還回憶起逃出臨海街時看到的廢棄車輛和掉下來的電線，稱之為「世界末日的模樣」（apocalyptic looking）。

該地區的一位友人10日告訴博斯科．裴，到目前為止，公寓大樓依然屹立不倒，但雇用他的哈特國際畫廊（Harte International Gallery）已經付之一炬，「再也見不到獨一無二的藝術品了」。博斯科．裴說，他正等著知道馬路何時會重新開放，好讓他能夠回到公寓，挖掘自家剩下的灰燼。