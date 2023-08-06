颶風季來臨 夏威夷2/3房屋無防範

夏威夷可預見發生大型颶風季節，但大部分房屋尚未做好準備。夏威夷緊急事務管理局長巴洛斯表示，正尋求部分非營利機構與義工計畫，協助加固房屋。(Getty Images)

根據美聯社報導，夏威夷歐胡島擁有100萬人口，島上有三分之二獨棟房屋沒有防範颶風 措施。在目前颶風季節缺乏準備，讓居民感到不安，因為這些島嶼還可能遭受一至兩次天災襲擊。由於聖嬰年份發生熱帶氣漩的可能性增加，加上氣候引發的海洋變暖，代表著夏威夷可能發生更大且更頻繁、環繞島嶼周圍的季節性風暴。

聖嬰現象是太平洋中部與東部赤道水域自然發生的暖化現象，影響全世界氣候。夏威夷上個月已因一場熱帶風暴 自大島南部經過，感受到其威力。更重要的是，正在暖化的海洋可能增強熱帶風暴，並將它們推向更北的地方，可能導致嚴重災害。

夏威夷的相關背景與美國領土關島，形成鮮明對比，關島更嚴格的建築法規以及多年來強力風暴後的重建，顯示大多數房屋目前都是由堅固混凝土建造。今年5月，最大持續風速每小時150英里的四級颱風襲擊關島，儘管暴風雨摧毀部分較舊房屋，但混凝土房屋總體來看並未損傷。

執照結構工程師喬克(Gary Chock)指出，夏威夷許多獨棟住房是單牆結構，這種風格直至1970年代才被淘汰。

夏威夷擁有溫帶氣候特點，代表房屋不需要躲避熱氣，所以大部分房屋沒有額外牆壁隔熱。從結構上說，地基通常沒有正確固定在地面，這樣較低成本建屋方式，使其成為夏威夷數十年來首選的建築風格。但是，這種建築已被證明，面對1982年的颶風伊瓦(Iwa)以及十年後襲擊可愛島的颶風伊尼基(Iniki)，特別容易受到強風影響。

喬克談及伊尼基颶風襲擊的單牆房屋時指出，整個屋頂可能被風吹倒，或破牆而入，然後房屋結構的其餘部分將隨之瓦解。

伊尼基風速為每小時130-160英里，損壞或摧毀可愛島1萬5200間房屋的41%，造成7人喪生、100人受傷。伊瓦颶風之後，新房屋必須將屋頂固定在牆上。伊尼基颶風之後，新建築必須做好上下樓層加固，並連結地基到第一層樓。

喬克表示，若結構工程師監督施工，目前按照法規建造的房屋，能抵禦風速高達每小時130英里的三級颶風。建造在山脊與山谷上的房屋，必須可承受更強風速。夏威夷緊急事務管理局長巴洛斯(James Barros)指出，夏威夷州 正尋求部分非營利機構與義工計畫，協助加固房屋。