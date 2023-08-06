我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

颶風季來臨 夏威夷2/3房屋無防範

編譯組／綜合報導
夏威夷可預見發生大型颶風季節，但大部分房屋尚未做好準備。夏威夷緊急事務管理局長巴洛斯表示，正尋求部分非營利機構與義工計畫，協助加固房屋。(Getty Images)
夏威夷可預見發生大型颶風季節，但大部分房屋尚未做好準備。夏威夷緊急事務管理局長巴洛斯表示，正尋求部分非營利機構與義工計畫，協助加固房屋。(Getty Images)

根據美聯社報導，夏威夷歐胡島擁有100萬人口，島上有三分之二獨棟房屋沒有防範颶風措施。在目前颶風季節缺乏準備，讓居民感到不安，因為這些島嶼還可能遭受一至兩次天災襲擊。由於聖嬰年份發生熱帶氣漩的可能性增加，加上氣候引發的海洋變暖，代表著夏威夷可能發生更大且更頻繁、環繞島嶼周圍的季節性風暴。

聖嬰現象是太平洋中部與東部赤道水域自然發生的暖化現象，影響全世界氣候。夏威夷上個月已因一場熱帶風暴自大島南部經過，感受到其威力。更重要的是，正在暖化的海洋可能增強熱帶風暴，並將它們推向更北的地方，可能導致嚴重災害。

夏威夷的相關背景與美國領土關島，形成鮮明對比，關島更嚴格的建築法規以及多年來強力風暴後的重建，顯示大多數房屋目前都是由堅固混凝土建造。今年5月，最大持續風速每小時150英里的四級颱風襲擊關島，儘管暴風雨摧毀部分較舊房屋，但混凝土房屋總體來看並未損傷。

執照結構工程師喬克(Gary Chock)指出，夏威夷許多獨棟住房是單牆結構，這種風格直至1970年代才被淘汰。

夏威夷擁有溫帶氣候特點，代表房屋不需要躲避熱氣，所以大部分房屋沒有額外牆壁隔熱。從結構上說，地基通常沒有正確固定在地面，這樣較低成本建屋方式，使其成為夏威夷數十年來首選的建築風格。但是，這種建築已被證明，面對1982年的颶風伊瓦(Iwa)以及十年後襲擊可愛島的颶風伊尼基(Iniki)，特別容易受到強風影響。

喬克談及伊尼基颶風襲擊的單牆房屋時指出，整個屋頂可能被風吹倒，或破牆而入，然後房屋結構的其餘部分將隨之瓦解。

伊尼基風速為每小時130-160英里，損壞或摧毀可愛島1萬5200間房屋的41%，造成7人喪生、100人受傷。伊瓦颶風之後，新房屋必須將屋頂固定在牆上。伊尼基颶風之後，新建築必須做好上下樓層加固，並連結地基到第一層樓。

喬克表示，若結構工程師監督施工，目前按照法規建造的房屋，能抵禦風速高達每小時130英里的三級颶風。建造在山脊與山谷上的房屋，必須可承受更強風速。夏威夷緊急事務管理局長巴洛斯(James Barros)指出，夏威夷州正尋求部分非營利機構與義工計畫，協助加固房屋。

夏威夷州 颶風 熱帶風暴

上一則

租房詐騙增 華府檢察長：未看屋勿匯款

下一則

遭自家鬥牛犬攻擊 13歲男孩被咬50多處傷口

延伸閱讀

熱浪減產+俄、沙減少出口 今夏國際油價不尋常上漲

熱浪減產+俄、沙減少出口 今夏國際油價不尋常上漲
中西部龍捲風帶遇難者 多因住活動屋

中西部龍捲風帶遇難者 多因住活動屋
路州國家森林挖出1.2萬年前文物 防侵蝕和打劫 科學家努力保存

路州國家森林挖出1.2萬年前文物 防侵蝕和打劫 科學家努力保存
5年前遭颶風毀 喬州「大花生」重現

5年前遭颶風毀 喬州「大花生」重現

熱門新聞

費城葛蘭姆商業保險公司全體員工六年前集資從創辦人第二代手中買下公司，如今將以3億7500萬元轉賣，215名員工人人成為百萬富翁。(取材自Graham Co.官網)

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

2023-08-05 11:49
伊州華生樊珂霖在本屆國際奧林匹克物理賽400名參賽者中，拿到美國代表隊的最佳總成績第五名。(IPho提供)

伊州華生樊珂霖 疫情自學物理奪國際奧賽金牌

2023-07-31 11:50
提領401(k)救急？專家建議最好不要。（本報資料照片）

因應不景氣 專家建議別急著預支401(k)

2023-07-29 12:38
喬治亞州的美國27號公路(U.S. Route 27)名列全美50條最可怕的道路之一。(Wikimedia)

全美50條可怕道路 喬州27號公路排44

2023-08-02 02:00
曾在中國工作10年，喜歡穿旗袍的鄒晶梅，為富地博物館最新一期科學家面貌的展覽主角。(富地博物館官網)

刺青穿旗袍 芝富地博物館科學家展聚焦華裔鄒晶梅

2023-08-04 14:20
上周日芝城又出現數百名青少年聚集，並進入商店破壞、強取商品。(臉書影片截圖)

數百青少年聚眾鬧事 行搶便利商店 芝市長拒絕指責

2023-08-03 12:10

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍