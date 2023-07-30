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檀香山酒吧、酒商 須儲備「救命」納洛酮藥品

編譯組／綜合報導
檀香山市議會日前通過一項新法案，要求酒吧與供酒商家必須在所在地點儲備納洛酮藥品，其可緩解攝入過量鴉片類藥物所造成的影響。(Getty Images)
檀香山市議會日前通過一項新法案，要求酒吧與供酒商家必須在所在地點儲備納洛酮藥品，其可緩解攝入過量鴉片類藥物所造成的影響。(Getty Images)

檀香山市議會日前通過一項新法案，要求酒吧與供酒商家必須在所在地點儲備納洛酮(Narcan)藥品，其可緩解攝入過量鴉片類藥物所造成的影響。

在聯邦藥物管理局(FDA)批准逆轉藥物納洛酮成為非處方藥物的四個月之後，檀香山可望成為美國第一個要求酒吧、夜總會與其他提供酒精飲料場所，必須配備救生藥物納洛酮的城市。

檀香山市議會26日通過由市議員桑托斯-湯姆(Tyler Dos Santos-Tam)提出的第28號法案。上個月，Waikiki旅館曾爆發房間發生大規模吸毒過量事件，導致兩人死亡及三人住院。桑托斯在新聞稿表示：「我們不能繼續讓類似事件發生。」

與全美大部分地區相同，夏威夷正在努力應對越來越多人死於藥物過量的問題，其中有許多事件與芬太尼(fentanyl)有關，芬太尼是一種強效合成鴉片類藥物，通常與與街頭毒品混合在一起。

夏威夷衛生部門報告，2017年8月至2018年8月期間，夏州有59例鴉片類藥物過量死亡案例。根據第28號法案內容，此一數字已於2020年增至274例。飲酒並且合併藥物過量者，死亡風險較高，因為這兩種物質都會抑制人體呼吸系統。

新法案要求提供酒類的餐廳、酒吧、舞廳，以及停靠在檀香山的遊船或郵輪，以及擁有酒類許可證的其他場所，在其營業地點保留一定份量的納洛酮，並且培訓管理人員如何提供藥物。

檀香山市長布蘭加迪(Rick Blangiardi)發表聲明表示，他將簽署法案成為法律。聲明指出，已見到藥物過量死亡人數飆升，導致醫療保縣系統與急救人員備感壓力。當危機持續危及居民時，無法袖手旁觀。

檀香山緊急服務部門主任艾蘭德(Jim Ireland)表示，夏威夷芬太尼的使用量正在令人震驚地上升，許多應該存活的鄰居及友人都因此已不在人世，相信法案將可拯救生命。

為了協助店家獲取納洛酮，檀香山酒類委員會將為所有酒類許可證持有商家，提供免費起始劑量(starter doses)。

夏威夷 毒品 郵輪

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