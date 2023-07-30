西雅圖維權人士搭樹屋 阻200歲雪松被砍

西雅圖維權人士反對為了興建住房移除這棵樹齡200年的大雪松。（美聯社）

為防止一棵古老的大雪松（cedar）因為建設住房遭到砍伐，多名西雅圖 維權人士使用繩索、吊床和滑輪，在這棵樹上搭起了住所。

這棵被命名為Luma的美國西部紅雪松，高約80呎，有兩根直徑約4呎的樹幹，實際樹齡不詳，但維權人士估計，它應該有200歲。

正在積極尋求保存這棵樹的史諾夸米印第安部落（Snoqualmie Indian Tribe）表示，Luma具有考古意義。部落稱，他們在好幾個世代之前，就已開始對Luma的樹枝進行塑形，作為道路標記。

一位維權人士說：「我們不能失去這棵樹，我們必須贏得勝利，因為Luma正在為西雅圖其他所有受到威脅的樹木定調，我們是認真的。」

這項占領行動從7月14日展開，由多位人士輪流在樹上值班，當地一些居民也希望看到這棵樹被保留。

住在同一條街上的居民史都華（Andy Stewart）說：「我們原以為這棵樹會受到保護，沒想到，最終建築許可竟允許砍除這棵樹。」

Luma所在地原本是一個獨棟屋物業，這裡已被批准改建為有六個單位的新住房。在西雅圖市府勘察了場地和研究過提案後，認為必須移除Luma，才有辦法容納新住房。

建築與檢查局（Department of Construction and Inspections）發言人史蒂文斯（Bryan Stevens）表示，當地居民最初使用的計畫，並未明確顯示出樹根的範圍。

史蒂文斯說：「由於這棵樹的位置接近這塊土地的中心點，因此難以保留，否則無法興建出已獲批准的住房數量。」

維權人士表示，他們希望市府能找出一個既可保留這棵樹，又可興建住房的雙贏辦法。他們說：「只要發揮一點創意，相信就能找出一個簡單的解決方式。」

史諾夸米部落本周致函市府，要求官員停止移除Luma。市府則建議史諾夸米部落聯絡州政府，進一步評估這棵樹是否位於考古遺跡上。

史蒂文斯表示，目前還不清楚這棵樹到底會不會被移除，因為土地所有人和華盛頓州 考古與古蹟 保留廳（Department of Archaeology and Historic Preservation）必須進行新的協商。