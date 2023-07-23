麻省理工研究：疫情拉大西雅圖貧富差距

麻省理工學院的研究顯示，新冠疫情加速加大西雅圖的貧富差距和人們疏離的程度。（美聯社）

長久以來，西雅圖 一直存在貧富差距和其他的社會問題。不過，西雅圖時報（Seattle Times）稱，新冠疫情 從根本上加速了西雅圖每一個趨勢的發展。

根據數據，2020年初，西雅圖最富裕的兩成人口的收入，是底層兩成人口收入的約18倍。僅一年光景，即2021年，這個數字就增加為22倍。

美國人口普查 數據顯示，疫情對一些人來說並非危機，它讓原本就富有的人更加富有。2021年，西雅圖收入最高的20%家庭收入激增16%，平均年收入達39萬9700元，讓西雅圖躍升為美國第三富有的城市，僅低於加州舊金山和聖荷西。然而，西雅圖最貧困的20%家庭平均年收入在2021年降至1萬8149元，減少約700元，降幅為4%。

這些數據反映出，西雅圖過去十年來挑戰貧富懸殊的運動並未成功。根據麻省理工學院（MIT）的最新研究，疫情可能永久使西雅圖人更加疏離、分裂。

麻省理工學院追蹤了包括西雅圖在內四個城市各100萬人口的手機移動情形，比較疫情爆發前以及居家避疫措施取消後，人們在城市中的活動狀況。研究人員發現，在2020年，這些城市所有的社交活動平均減少了30%。儘管人們的活動現在已差不多恢復到疫前的程度，但不同社經階級的人，前往相同社交場所的比率已不再相同。

研究人員認為，人們陷入了疫後的社會化模式，城市變得進一步自我分類和孤立。

麻省理工學院這篇研究論文的作者之一莫洛（Esteban Moro）說：「這種模式正在創造一種較脆弱的城市結構，因為人與人之間的接觸變少，導致我們無法認識城市中的其他人口，也無法了解他們的需求。」

西雅圖巴士客流量現在只恢復到約疫前的三分之二，平均每個工作日少了15萬人搭乘。世邦魏理仕（CBRE）上周公布的一份房地產報告也顯示，西雅圖今年第二季度的辦公室使用量減少了90萬平方呎，市中心目前有超過三成的辦公室是空置的。

在麻省理工學院研究的四個城市中，西雅圖居民疫後行為的疏離程度次於洛杉磯，但高於波士頓和達拉斯。