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後熱帶風暴來襲 夏州進緊急狀態

編譯組／20日綜合報導
夏威夷是7月份熱門遊客旅遊目的地。由於後熱帶風暴「凱文」來襲，夏威夷旅遊局已發布相關警告。(Getty Images)
夏威夷是7月份熱門遊客旅遊目的地。由於後熱帶風暴「凱文」來襲，夏威夷旅遊局已發布相關警告。(Getty Images)

由於大型熱帶風暴「凱文」(Calvin)來襲，夏威夷有超過100萬人處於州緊急狀態。美國國家氣象局表示，後熱帶風帶(Post-Tropical Storm)「凱文」以每小時45英里風速、逼近夏威夷大島。

然而，由於風暴開始向夏威夷州南部移動，國家氣象局19日已將其從熱帶風暴(tropical storm)降級為後熱帶風暴。雖然所謂「後熱帶風暴」，意指熱帶風暴失去熱特性之後，所轉變成為的型態，但儘管風力一般比熱帶風暴較弱，卻也有例外。官員們已關閉道路與學校，並警示民眾，洪水沖刷與土石流的風險仍存在。

美國氣象局指出，風暴於19日晚間經過夏威夷縣南方，帶進危險海浪與破壞性強風。預計20日降雨量將高達10英吋。夏威夷州長格林(Josh Green)已提前宣布進入緊急狀態，並於19日關閉大島上的所有州辦公室與學校。他在社交媒體發文寫道：「請注意安全，並因應風暴來襲做好準備。」

夏威夷是7月份熱門遊客旅遊目的地。夏州觀光局報告顯示，2022年7月有近百萬名遊客來到夏威夷群島。

針對此次風暴，夏威夷旅遊局已發布有關警告，要求遊客避免非必要駕駛，特別是在大島與茂伊島東邊。並且建議遊客不要健行，因為風雨可能影響步道，並警告風暴可能影響夏威夷州的任何地方。夏威夷旅遊局聲明表示：「若有任何疑慮，不要外出。」

根據「Weather Network」報導，颶風與熱帶風暴並不時常經過夏威夷，因此這次風暴相當罕見。部分原因是地理因素，因為與廣大太平洋相較，夏威夷州的陸地面積相當小、僅有約6400平方英里。

但是，在聖嬰現象較嚴重的年份，颶風與熱帶風暴襲擊夏威夷島嶼的可能性更高，因為溫暖水溫導致風暴更有形成的可能性。聖嬰現象每三至七年會發生一次，其中2023年是聖嬰年。

氣候變化對風暴發生次數的影響，目前仍未知，但海面溫度會促使海平面上方空氣變暖，並提供更多能量來驅動颶風、氣旋與颱風。因此，極端降雨量發生可能更加激烈。

夏威夷州 熱帶風暴 颶風

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