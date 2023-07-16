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檀香山華人廟宇賣地 500信眾提告

編譯組／綜合報導
「護天天皇廟」廟宇營運組織谷都三鄉同鄉會已存在70年，但過去20年經歷控制權轉移與名稱變更。近來有兩起訴訟提出，挑戰目前領導階層。(圖截取自Google Map)
「護天天皇廟」廟宇營運組織谷都三鄉同鄉會已存在70年，但過去20年經歷控制權轉移與名稱變更。近來有兩起訴訟提出，挑戰目前領導階層。(圖截取自Google Map)

檀香山North Kuakini Street一座華人宗教團體寺廟被驅逐，這是信徒與宗教團體領袖針對資產的法律訴訟的一部分。部分信徒認為，宗教團體現任領導層出售該廟宇所在地，違背他們的最佳利益。

1975年，Young Hee和Wong Yuk Ching姐妹將寺廟「護天天皇廟」(Huang Tin Tin Hu Temple)捐贈給宗教團體「谷都三鄉同鄉會」(Gook Doo Sam Heung Society，音譯)。然而，導因於信徒與該團體間糾紛，搬家工人日前在廟宇現址（688 N. Kuakini Street）搬走裡面的家具和其他物品。

廟宇營運組織谷都三鄉同鄉會已存在70年，但過去20年經歷控制權轉移與名稱變更。兩起訴訟案挑戰目前領導階層。

原告是500名廟宇積極朝拜的信徒，他們稱，該營運組織現任領導層不恰當地召開會議、迫使他們決定出售廟宇，並將包括現金與股票等資產轉移到一個單獨實體，而不受長期成員與後來承接人監督。

原告稱，寺廟所在建築是於1975年捐贈的，從未打算售出。根據檀香山市房地產紀錄，該地址土地價值為85萬元。當時的一份備忘錄支持此一論點，儘管備忘錄指出：「在法庭上並不完全可執行」(is not completely enforceable in court.)

但被告非營利組織「張氏基金會」(Chang Foundation)與其董事Lorene Chang、Hing Chang, Jr、Julie Chang回應表示，原告的指控缺乏法律根據支持。

在粵語中，「三鄉」(sam heung)大致翻譯為「三個村莊」，包含中國中山谷都地區的三個鄉鎮，靠近澳門與香港。一群來自這些村莊的檀香山居民，1953年聚集組織了谷都三鄉同鄉會，宗旨為弘揚儒家價值觀與信仰，協助有需要的人。

同鄉會投票資格對來自三個村莊包括烏石(Oo Syak)、平嵐(Peng Larm)、橋頭(Kew Tow)等同鄉民眾開放，但公眾可自由進入廟宇及朝拜。信奉宗教包括道教與佛教。

信徒原告之一的Victor Lim表示，期望停止出售寺廟資產，因為他們認為此舉並不妥當。另外一起訴訟則由Carlton與Gifford Chang提出，任務是欲向法官證明他們可代表信徒發言。

被告在駁回案件的動議中辯稱，原告缺乏法律地位，因為原告無法證明他們是谷都三鄉同鄉會成員、符合會員投票資格。

在美國法院系統中，起訴某個組織者，必須證明自己在某種程度因該組織的行為而受到傷害，具有法律效益，否則法官可駁回案件。

2021年，谷都三鄉社更名為「Inspire Futures Now」，之後與張氏基金會(Chang Foundation)合併。原告辯稱，這些動作是在沒有被充分通知情況下發生。

然而，被告稱，原告無法提出告訴，因為原告非該組織有投票權成員，「終生會員」(lifetime member)類別不具法律充分效力。此案將於8月28日進行審判。

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