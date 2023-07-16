西雅圖生活 新住民滿意度較高

最新民調顯示，西雅圖新住民與長期居民對當地生活品質的看法有所不同。（Getty Images）

西雅圖 時報（Seattle Times）和薩福克大學（Suffolk University）最近進行的一項民調 顯示，新住民和長期居民對西雅圖生活品質的看法存在差異。

整體而言，被問到對西雅圖居住環境品質的看法時，約67%的受訪者表示「好」或「非常好」，約32%的人表示「一般」或「糟糕」，剩下1%的人猶豫不決或拒絕回答。

在受訪者當中，以最近十年內搬入西雅圖的新住民滿意度最高，高達八成的新住民認為西雅圖是一個「好」或「非常好」的地方。在西雅圖居住超過十年的人，雖然對這座城市也持有正面的看法，但只有61%的人覺得這裡「好」或「非常好」。

西雅圖時報表示，這個結果並不出人意料，因為長期居民見證了西雅圖多年來發生的變化，有些人對過去不那麼擁擠、昂貴、貴族化的西雅圖有懷舊之情。而許多新住民是在西雅圖發生許多變化後才搬進來，所以較能接受現況。

在政治方面，民調顯示，與長期居民相比，新住民比較認同西雅圖當前的進步派政治作風，對徵收新資本利得稅和可負擔住房稅的支持度較高，與左傾的市議會意見較一致。被問到對市議會的意識形態有何看法時，45%的新住民認為「恰如其分」，但只有26%的長期居民這麼覺得。

西雅圖時報分析，對許多新住民來說，西雅圖的進步派作風是這座城市吸引力的一部分，但有些長期居民可能覺得，西雅圖近年來左傾得有點過分。

儘管長期居民可能比新住民保守，但西雅圖幾乎沒有真正的保守派。受訪者當中只有4%的人表明自己是共和黨 人，新住民中只有3%的人表明自己是共和黨人。

數據顯示，87%的新住民和84%的長期居民認為自己的社區十分安全，但兩個群體對犯罪問題的看法並不同。27%的新住民認為自己的社區犯罪率正在上升，長期居民則有36%這麼認為。52%的新住民和47%的長期居民認為，毒品問題是西雅圖目前最大的公共安全問題。

儘管長期居民對西雅圖的不滿高於新住民，但他們想搬離西雅圖的意願不見得比新住民高。被問到過去一年是否認真考慮過搬出這座城市時，有34%的長期居民回答「是」，與新居民的32%相差不多。

不過，新住民和長期居民想搬走的主要理由並不相同。對新住民來說，住房成本是他們可能離開西雅圖的最大原因，對長期居民來說，公共安全是主要考量。