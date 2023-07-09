華大校園事後丸販賣機受歡迎 禁墮胎州的大學也想設置

在「羅訴韋德案」去年遭美國最高法院推翻後，大學校園中的緊急避孕藥販賣機數量愈來愈多。（美聯社）

自美國最高法院去年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，西雅圖的華盛頓大學（University of Washington）出現了一種另類販賣機。這種販賣機賣的不是飲料，也不是零食，而是事後避孕丸、驗孕劑和止痛藥。

在一些州頒布墮胎 禁令、一些州制定保護計畫並擴大節育服務之際，這類販賣機是大學校園為了確保學生可以在謹慎但沒有困難的情況下，以便宜的價格獲得緊急避孕藥的一項措施。

美國緊急避孕協會（American Society for Emergency Contraception）表示，美國目前有17州、共39所大學有緊急避孕藥販賣機，有其他至少20所大學正在考慮是否設置，其中包括州政府禁止墮胎的奧克拉荷馬州 塔爾薩大學（University of Tulsa）。

華盛頓州是美國第一個撥出資金給大學擴大提供緊急避孕藥的州，今年撥出的經費為20萬元，將透過申請的方式，從明年起提供每所大學1萬元資金。

華盛頓大學的緊急避孕藥販賣機是在學生發起運動後設置的。這個販賣機提供的事後避孕丸品牌Plan B的售價為每盒12.6元，只有零售價的四分之一，已售出640多盒。有些避孕藥販賣機的Plan B售價甚至比華盛頓大學賣的還要便宜，每盒只售7元，僅略高於批發價。

在康乃狄克州，耶魯大學在得知安裝緊急避孕藥販賣機違反州法之後，放棄了安裝這種販賣機。但是，康州今年批准了一項措施，開始允許校園和其他地點安裝出售Plan B和其他非處方藥的販賣機。在伊利諾州和紐約州，議員們也正在嘗試立法，要求大學校園內至少要有一台出售緊急避孕藥的販賣機。

根據規定，這些販賣機不得放在K到12年級的學校裡，也不能暴露在自然環境中，而且必須裝有溫度和濕度控制器，還要有防範停電的應變措施。

華盛頓大學藥學系學生，也是華盛頓大學生殖教育和性保健（Pharmacists for Reproductive Education and Sexual Health）董事會成員阿馬里斯（Zoe Amaris）說：「上藥房購買事後避孕丸會遭到異樣的眼光，但透過販賣機購買就簡單得多。」

美國緊急避孕協會執行董事克里蘭（Kelly Cleland）指出，由於事後避孕丸愈早服用愈有效，對性侵 受害者來說尤其重要，特別是在深夜藥房都打烊了之後。同時，販賣機提供的保密和隐私安全對性侵受害者來說也很重要。