人口老齡化衝擊夏威夷… 勞動力大減、醫療需求成難題

夏威夷人口快速老齡化，將造成巨大影響，未來數十年之內可能改變島嶼社會。(Getty Images)

夏威夷正處於人口結構重大轉變，隨著嬰兒潮一代達到退休 年齡，人口老齡化將在未來數十年之內，改變島嶼社會。

當最後一個嬰兒潮一代於2035年達到退休年齡，屆時夏威夷將會有近三分之一居民超過60歲。人口學家表示，更顯著變化將是80歲以上居民數量急遽增加，這些人更可能罹患一種或多種疾病，並需要額外醫療保健與日常生活協助。

然而，夏威夷目前已面臨衛生與老年護理人員短缺問題，並且沒有足夠療養院 床位、輔助生活設施與可負擔住房，來滿足需求，更遑論即將到來的退休潮。即使對有能力負擔的人來說，到府服務也有等待名單。家庭照護人員正努力提供即時護理。

隨著出生率持續下降，年輕家庭離開夏威夷，尋求更可負擔生活，照顧80歲以上老年人的潛在家庭護理人員數量，也在迅速減少中。

夏威夷人口老齡化所帶來的挑戰巨大，勞動力人數減少，代表所有產業出現人力短缺問題，隨之而來是稅收減少、經濟低迷，州府努力滿足更多老年人口需求，導致預算優先相互競爭情況。州府需提出創新解決方案協助老年人與護理人員，也將面臨困難財務決策。

馬諾阿夏威夷大學(University of Hawaii Manoa)經濟學榮譽教授梅森(Andrew Mason)表示，夏威夷人口老齡化迅速發展，各界應加以重視。夏威夷高昂生活成本，以及護理人員短缺，是下一代退休人員面臨最大兩項挑戰。

嬰兒潮一代也與他們的父母有很大不同。現今處於退休年齡人士，更可能背負債務，且不太可能擁有雇主資助的退休計畫。與十年前出生的退休人員相較，他們累積財富更少，更可能獨居、罹患糖尿病等疾病風險高，影響生活質量。

「夏威夷美國退休人員協會」(AARP)主任羅佩茲(Keali'i Lopez)指出，現在與過去的一個明顯差異是，所有東西都昂貴許多，即使是幾年前退休的人也發現，由於通貨膨脹率高，他們的退休收入並未達到預期所需。

此外，夏威夷有愈來愈多老年人沒有孩子、或島上不再有家人。儘管夏威夷老年人的擁房率高於年輕一代，但與過去世代相比，有更多退休人士租房，導致他們財務處於明顯劣勢。

根據「Genworth」調查，夏威夷療養院每年平均費用為15萬元，排名為全美最高。提供留在家中老年人服務，則更具成本效益，也較獲老年人青睞，但是，即便有錢聘請家庭護理人員、或具資格獲得縣府免費服務，也可能找不到人力。檀香山老年人事務部2022年接到1萬7000通尋求協助電話，包括個人照護、到府服務等，都有候補名單。

專家表示，政府制定更多創新計畫，可能有助因應人口變化帶來的預期經濟挑戰。羅佩茲認為，改善老年人生活，可提高每個人生活質量，解決夏威夷州 高生活成本、住房短缺與更好退休儲蓄需求，將有助子孫後代。